Криминал

Житель р. п. Беково ударил полицейского ногой по голове

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к сотруднику полиции. В совершении преступления подозревают 38-летнего жителя рабочего поселка Беково.

Инцидент произошел вечером 5 мая. Мужчина выпил, а потом отправился в гости. Когда он начал вести себя агрессивно и хулиганить, очевидцы сообщили об этом в правоохранительные органы.

На место прибыли сотрудники полиции. Дебошира доставили в отделение МВД России по Бековскому району.

«После составления протокола об административном правонарушении сотрудники полиции водворили злоумышленника в специальное помещение для содержания задержанных. При этом мужчина оказывал им сопротивление, пытался покинуть камеру. В ходе пресечения его противоправных действий полицейскими мужчина, лежа на полу, ударил помощника оперативного дежурного ногой по голове», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Страж порядка получил кровоподтек, который не нанес вреда его здоровью. В связи с этим в отношении гражданина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

«В настоящее время следователем выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается», - резюмировала Татьяна Махницкая.

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Гость||

По предмету для ношения фуражек

Гость||

Сегодня опять ударил? Вчера уже ударял.

Гость||

Если тебя мент ударит - это побои(максимум штраф), если ты мента - срок. Хочешь бить - становись ментом, пожурят и всё.

Имя: Гость
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