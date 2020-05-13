Криминал

Бывшему директору пензенского НИИ не удалось смягчить приговор

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Вступил в силу приговор, вынесенный в декабре 2019 года бывшему директору АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» (НИИФИ). 45-летний пензенец был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Не позднее февраля 2017 года руководитель НИИФИ при проведении открытого конкурса завысил цену государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы. Это было сделано в целях получения дополнительного финансирования.

В июне 2017 года институт одержал победу в открытом конкурсе. В результате предприятие необоснованно освоило более 25 млн рублей, причинив ущерб заказчику работ - госкорпорации «Роскосмос». Часть денег директор использовал для выплаты себе повышенной зарплаты.

С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств бывший руководитель НИИФИ был приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также суд взыскал с него сумму ущерба.

«Не согласившись с приговором, осужденный и два его защитника подали апелляционные жалобы. Судебная коллегия по уголовным делам оставила их без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость||

Что то мутновато, открытый конкурс же! Выиграл же!

Гость||

Это же не Вениамин.....

Гость||

За 25 млн дали сидку,а за 132 млн отменили все,смешно не правда ли?

Имя: Гость
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