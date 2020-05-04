Крупная кража в Пензе привела жителя Нижнего Новгорода в колонию

04.05.2020 | 15:10

Житель Нижнего Новгорода лишился свободы за то, что в Пензе обчистил офис клининговой компании. Сначала мужчина пришел туда в качестве клиента, а через день вернулся, вскрыл сейф и вынес огромную сумму. Теперь он осужден за совершение тайного хищения чужого имущества в особо крупном размере.

Установлено, что преступник с друзьями приехал в город на Суре незадолго до того, как совершил кражу.

«10 июля 2019 года, в вечернее время прогуливаясь по улицам Пензы, Гребешов с целью кражи решил проникнуть в закрытое помещение офиса клининговой компании. Для этого, используя неустановленный предмет, открыл замок двери, ведущей в офис, откуда тайно похитил денежные средства в размере семи с половиной миллионов рублей, принадлежащих директору компании», - рассказала старший прокурор управления прокуратуры Пензенской области Марина Макеева.

Женщина-руководитель хранила на работе средства, вырученные от продажи доли предприятия.

Преступник свою вину признал частично, говорил, что денег в сейфе было меньше. Но показания потерпевшей, свидетелей и другие материалы уголовного дела доказали, что сумма в хранилище лежала именно такая. Директору компании добровольно вор вернул 49 тысяч рублей.

«В результате мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Заявленный потерпевшей иск о возмещении оставшейся суммы материального ущерба судом удовлетворен в полном объеме», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Нижегородец и его защитник были недовольны строгостью приговора, подавали апелляционные жалобы, но их коллегия областного суда оставила без удовлетворения.