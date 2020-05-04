Сетевое издание|18+|Понедельник|4 мая 2020|19:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Крупная кража в Пензе привела жителя Нижнего Новгорода в колонию

Печать

Житель Нижнего Новгорода лишился свободы за то, что в Пензе обчистил офис клининговой компании. Сначала мужчина пришел туда в качестве клиента, а через день вернулся, вскрыл сейф и вынес огромную сумму. Теперь он осужден за совершение тайного хищения чужого имущества в особо крупном размере.

Установлено, что преступник с друзьями приехал в город на Суре незадолго до того, как совершил кражу.

«10 июля 2019 года, в вечернее время прогуливаясь по улицам Пензы, Гребешов с целью кражи решил проникнуть в закрытое помещение офиса клининговой компании. Для этого, используя неустановленный предмет, открыл замок двери, ведущей в офис, откуда тайно похитил денежные средства в размере семи с половиной миллионов рублей, принадлежащих директору компании», - рассказала старший прокурор управления прокуратуры Пензенской области Марина Макеева.

Женщина-руководитель хранила на работе средства, вырученные от продажи доли предприятия.

Преступник свою вину признал частично, говорил, что денег в сейфе было меньше. Но показания потерпевшей, свидетелей и другие материалы уголовного дела доказали, что сумма в хранилище лежала именно такая. Директору компании добровольно вор вернул 49 тысяч рублей.

«В результате мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Заявленный потерпевшей иск о возмещении оставшейся суммы материального ущерба судом удовлетворен в полном объеме», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Нижегородец и его защитник были недовольны строгостью приговора, подавали апелляционные жалобы, но их коллегия областного суда оставила без удовлетворения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте