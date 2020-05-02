Сотрудницу банка за хищение средств приговорили к 4 годам колонии

02.05.2020 | 19:35

За хищение почти 4 миллионов рублей у нескольких горожан и финансовой организации пензячка надолго лишилась свободы. Девушка сумела распорядиться чужими деньгами, хранящимися на счетах, будучи сотрудницей банка. Так, пенсионерке она предложила переоформить вклад на более выгодных условиях. Обмануть пожилую женщину оказалось несложно, и 600 тысяч перешли в карман мошенницы.

«При помощи имеющегося при ней сотового телефона ввела со слов потерпевшей в интернет-банке пароль и получила доступ к ее «Личному кабинету», где втайне от потерпевшей произвела закрытие вклада и внутреннее перечисление средств со счета вклада на сберегательный счет, оформленный на имя потерпевшей. Путем обмана и под предлогом замены выдала ей неактивную банковскую карту, а действующую присвоила себе», - рассказала прокурор управления прокуратуры Пензенской области Катерина Майорова.

Пострадавших оказалось четверо. Хищения девушка осуществляла с октября 2017-го по ноябрь 2018 года. Люди не сразу понимали, что лишились средств.

«Спустя несколько дней пенсионерке позвонили сотрудник банка и поинтересовались, по каким причинам произошло закрытие счета. Женщина заподозрила неладное и отправилась в отделение банка, где рассказала о своей ситуации. В банке ей пояснили, что сотрудница, которая выполняла операции по счету, уже не работает», - добавила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Женщина написала заявление в полицию и узнала, что обманута не только она. Спустя короткое время уже бывшего финансового эксперта банка задержали. Свою вину 26-летняя пензячка признала полностью.

«Суд приговорил подсудимую к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и удовлетворил заявленные иски потерпевших», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Одной из обманутых похищенные со счета деньги уже выплатил банк, теперь экс-сотрудница - его должница. Защитник осужденной подавал апелляционную жалобу на приговор Ленинского районного суда, но вышестоящая инстанция оставила его без изменения.