В Наровчате школьнице приходилось убегать по морозу босиком от матери

30.04.2020 | 09:25

Жительница Наровчата оказалась на скамье подсудимых за жестокое обращение с дочерью, родившейся 11 ноября 2006 года. Женщина и ранее не раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, но теперь дело дошло до уголовного наказания.

В октябре 2019 года сельчанка решила посмотреть переписку в сотовом телефоне дочери. Девочка возражала, но мать, будучи в нетрезвом состоянии, разозлилась и стала браниться, в том числе нецензурно. Распалившись, женщина схватила школьницу за волосы, повалила и стала пинать.

Девочка даже не успела обуться - убежала из дома к соседям, где пробыла некоторое время в ожидании, пока мать успокоится.

23 декабря сельчанка снова решила приняться за воспитание девочки из-за того, что при уборке на кухне она переложила бумагу для свертывания папирос из махорки в другое место.

«Накричав на дочь, женщина ударила ее кулаком по губам. И вновь девочка спасалась бегством от разъяренной матери. Вырвавшись, она убежала из дома в спортивных штанах, футболке и носках к соседям, которые вызвали сотрудников полиции. В настоящее время подросток проживает в семье дяди», - рассказали в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Учитывая все обстоятельства дела, служители Фемиды назначили горе-матери наказание - обязательные работы сроком на 200 часов.