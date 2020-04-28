Криминал

В Пензе молодая сотрудница банка похитила почти 4 миллиона

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В Пензе 25-летняя работница банковской структуры оказалась на скамье подсудимых и лишилась свободы.

Молодая пензячка трудилась финансовым экспертом клиентского центра кредитно-кассового офиса. Она имела доступ к средствам на счетах клиентов. Пользуясь этим, служащая похищала чужие деньги, в том числе обманным путем. Таким образом она совершила восемь преступлений.

От действий нечистой на руку сотрудницы пострадали не только четыре клиента, но и сам банк, выдавший кредит, который также присвоила финансовый эксперт. Общий ущерб составил 3 млн 874 тыс. 661 рубль.

Женщина полностью признала вину и раскаялась. По ее ходатайству дело рассматривалось в особом порядке. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе добровольное частичное возмещение ущерба.

В итоге пензячка приговорена к четырем годам колонии общего режима. Суд удовлетворил иски потерпевших.

«Не согласившись с приговором, защитник осужденной подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость||

Что за банк? Куда смотрела служба безопасности?

Гость||

"добровольное частичное возмещение ущерба" правильно выйдет по УДО на что то жить нужно будет

Гость||

penzainform.ru писал(a):

трудилась финансовым экспертом
Любят у нас экспертами называть каждого второго.

Гость||

Молодая , горячая.. Сначала надо учиться работать как надо , а потом уж как не надо. Всему свое время.

Имя: Гость
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