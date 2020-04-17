Криминал

Пензенец заступился за нарушителя и поставил полицейскому синяк

Печать

27-летнего жителя Пензы ждет суд. Он обвиняется в применении насилия к представителю власти.

Как установило следствие, в ночь с 14 на 15 марта компания приятелей распивала спиртное в баре на улице Ладожской. Утром друзья решили разъехаться по домам и сели в автомобиль одного из них.

Но едва они отъехали, за ними двинулся экипаж ДПС. Водитель вернулся к бару и забежал внутрь. Через несколько минут в заведение вошли полицейские и потребовали, чтобы водитель проехал с ними в отдел полиции, чтобы зафиксировать факт управления машиной в состоянии опьянения.

Мужчина заявил, что автомобилем не управлял, а его приятель, решив помочь, подтвердил, что тот не был за рулем. Когда стражи порядка стали задерживать нарушителя, его друг ударил инспектора ДПС кулаком и головой, отчего у полицейского на лице возник кровоподтек.

«Противоправные действия мужчины пресекли сотрудники полиции. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Лет 5-7 дайте на первый раз.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|17.04.2020 09:20|

Петушнуть надо было

согласен, можно посадить на бутылку прямо в отделе

Гость||

Как в Грузии,когда наводили порядок с синюхами.

Гость||

На бутылку мента-оригинально

Гость||

Люди страх божий забыли. Постоянно что то сотрудникам синяки ставят

Гость||

Да, таких ушлёпков нужно закрывать !Тазокартынй брак отправить на чермет, вляпать штрафы и годика по 3 каждой дуре вляпать.

Гость||

Не фантазируй!

Гость||

Гость писал(a):

Эти мрази за запах забирают,я им в харю плюю и даю по паре тыщь,они спасибо.
Эт ты про безмозглую алкашню ? Те и за полтос готовы хоть отминетить.

Гость||

Гость писал(a):

Эти мрази за запах забирают,я им в харю плюю и даю по паре тыщь,они спасибо.
Эт ты про безмозглую алкашню ? Те и за полтос готовы хоть отминетить.

Гость||

В грядущие голодные времена повесить на себя еще судимость от нечего делать - так себе занятие.

Гость||

Как власть к народу, так и народ к власти.

Гость||

пусть скажут спасибо что не убил их, народ вилы уже приготовил

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте