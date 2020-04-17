Пензенец заступился за нарушителя и поставил полицейскому синяк

17.04.2020 | 09:07

27-летнего жителя Пензы ждет суд. Он обвиняется в применении насилия к представителю власти.

Как установило следствие, в ночь с 14 на 15 марта компания приятелей распивала спиртное в баре на улице Ладожской. Утром друзья решили разъехаться по домам и сели в автомобиль одного из них.

Но едва они отъехали, за ними двинулся экипаж ДПС. Водитель вернулся к бару и забежал внутрь. Через несколько минут в заведение вошли полицейские и потребовали, чтобы водитель проехал с ними в отдел полиции, чтобы зафиксировать факт управления машиной в состоянии опьянения.

Мужчина заявил, что автомобилем не управлял, а его приятель, решив помочь, подтвердил, что тот не был за рулем. Когда стражи порядка стали задерживать нарушителя, его друг ударил инспектора ДПС кулаком и головой, отчего у полицейского на лице возник кровоподтек.

«Противоправные действия мужчины пресекли сотрудники полиции. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.