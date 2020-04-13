Пензячка вместе с росгвардейцами выехала на задержание собутыльника

В воскресенье, 12 апреля, в Пензе задержали 41-летнего мужчину, укравшего телефон у своей 40-летней знакомой.
Потерпевшая рассказала, что днем они с гостем выпивали в ее доме на Колхозной улице. Когда мужчина «дошел до кондиции», возникла ссора. Он толкнул хозяйку, отобрал у нее телефон и ушел.
Женщина не растерялась и сразу же позвонила в правоохранительные органы. Сигнал от нее поступил около 12:00.
Пензячка назвала прибывшим на место росгвардейцам адрес, где мог быть злоумышленник, и вместе с ними туда отправилась. Войдя в квартиру, они нашли того, кого искали.
«При нем был обнаружен телефон, который опознала гражданка. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
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Боевая Гвардия тяжелыми шагами
Идет, сметая крепости, с огнем в очах,
Сверкая боевыми орденами,
Как капли свежей крови сверкают на мечах...
Железный наш кулак сметает все преграды,
Довольны Неизвестные Отцы!
О, как рыдает враг, но нет ему пощады!
Вперед, вперед, гвардейцы-молодцы!
О Боевая Гвардия - клинок закона!
О верные гвардейцы-удальцы!
Когда в бою гвардейские колонны,
Спокойны Неизвестные Отцы!