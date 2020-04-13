Пензячка вместе с росгвардейцами выехала на задержание собутыльника

13.04.2020 | 12:00

В воскресенье, 12 апреля, в Пензе задержали 41-летнего мужчину, укравшего телефон у своей 40-летней знакомой.

Потерпевшая рассказала, что днем они с гостем выпивали в ее доме на Колхозной улице. Когда мужчина «дошел до кондиции», возникла ссора. Он толкнул хозяйку, отобрал у нее телефон и ушел.

Женщина не растерялась и сразу же позвонила в правоохранительные органы. Сигнал от нее поступил около 12:00.

Пензячка назвала прибывшим на место росгвардейцам адрес, где мог быть злоумышленник, и вместе с ними туда отправилась. Войдя в квартиру, они нашли того, кого искали.

«При нем был обнаружен телефон, который опознала гражданка. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.