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Криминал

Пензячка вместе с росгвардейцами выехала на задержание собутыльника

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В воскресенье, 12 апреля, в Пензе задержали 41-летнего мужчину, укравшего телефон у своей 40-летней знакомой.

Потерпевшая рассказала, что днем они с гостем выпивали в ее доме на Колхозной улице. Когда мужчина «дошел до кондиции», возникла ссора. Он толкнул хозяйку, отобрал у нее телефон и ушел.

Женщина не растерялась и сразу же позвонила в правоохранительные органы. Сигнал от нее поступил около 12:00.

Пензячка назвала прибывшим на место росгвардейцам адрес, где мог быть злоумышленник, и вместе с ними туда отправилась. Войдя в квартиру, они нашли того, кого искали.

«При нем был обнаружен телефон, который опознала гражданка. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Источник — фото и видео Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Боевая Гвардия тяжелыми шагами

Идет, сметая крепости, с огнем в очах,

Сверкая боевыми орденами,

Как капли свежей крови сверкают на мечах...

Железный наш кулак сметает все преграды,

Довольны Неизвестные Отцы!

О, как рыдает враг, но нет ему пощады!

Вперед, вперед, гвардейцы-молодцы!

О Боевая Гвардия - клинок закона!

О верные гвардейцы-удальцы!

Когда в бою гвардейские колонны,

Спокойны Неизвестные Отцы!

Гость||

Новости, которые мы заслужили

Гость||

Пензячку теперь наградят?

Гость||

Мурка - Маруся Климовааа, прости любимого...)))

Гость||

Гость писал(a):

Пензячку теперь наградят?
Гость писал(a):
Пензячку теперь наградят?
Награждена красными революционными шароварами, товарищ командир.

Гость||

Гость писал(a):

Мурка - Маруся Климовааа, прости любимого...)))
Батюшка, здесь вам не трапезная и "Мурку"петь не комильфо

Гость||

Гость писал(a):

и "Мурку"петь
А Вы, наверное, дурачок?

Гость||

Гость писал(a):

А Вы, наверное, дурачок?
А как вы догадались? Дурак - дурака видит издалека?

Имя: Гость
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