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Криминал | В Колышлейском районе юный геймер прервал игру ради кражи

02.04.2020|17:14
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18-летний геймер из Колышлейского района украл деньги с чужого банковского счета и купил на них игровую валюту.

Поздним вечером 27 августа 2019 года несовершеннолетний на тот момент юноша развлекался компьютерной игрой, когда услышал, что на телефон младшего брата приходят какие-то сообщения.

Заинтересовавшись, геймер проверил сотовый и увидел, что это уведомления о банковских операциях, которые совершались по чужому счету.

«У молодого человека возник умысел на хищение денежных средств. Он с помощью СМС-сообщений произвел два перевода денежных средств со счета потерпевшей на счет абонентского номера, находящегося в его пользовании, и один - на счет абонентского номера матери», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В итоге юноша похитил с чужого счета 1 500 рублей. На эти деньги он купил игровую валюту для своих онлайн-развлечений.

«В ходе расследования уголовного дела было установлено, что жительница другого района области некоторое время назад отказалась от пользования сим-картой оператора мобильной связи, однако не открепила от этого номера услугу мобильного банка. Сим-карта с этим номером была приобретена матерью злоумышленника для младшего сына», - пояснила Светлана Артамонова.

Юный геймер полностью возместил ущерб пострадавшей от его действий женщине. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Приговор вступил в законную силу.

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Гость|02.04.2020 17:48|

Это в Арбекове или Лунине случилось? Хотя и в Земетчине есть такие олухи

Имя: Гость
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