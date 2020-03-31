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Криминал | Пензенец согласился выпить с незнакомцем и лишился имущества

31.03.2020|15:13
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46-летний житель Пензы поплатился за собственную беспечность. Он принял от незнакомца предложение употребить горячительное. А новый товарищ, уже бывший судимым гражданин, быстро положил глаз на его телефон и планшетный компьютер.

«Воспользовавшись тем, что потерпевший потерял бдительность из-за алкогольного опьянения, злоумышленник тайно похитил его имущество и скрылся. Через некоторое время он осмотрел украденный телефон и, убедившись, что тот не защищен паролем, осуществил перевод денежных средств в сумме 8 000 рублей с банковской карты потерпевшего на свою банковскую карту», - сообщил старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Алексеев.

Поняв, что его обокрали, владелец имущества обратился в полицию. Личность подозреваемого быстро установили, его задержали.

Стражам порядка задержанный заявил, что был пьян и не осознавал своих действий, однако от ответственности его такое не освободит. Наказание предполагает до 6 лет тюремного заключения.

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