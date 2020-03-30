30.03.2020 | 14:33

В Башмаковском районе за незаконное хранение огнестрельного оружия перед судом предстал местный житель.

Как установило следствие, в 2003 году он жил в Пензенском районе и приобрел там гладкоствольное ружье, переделанное из охотничьего. В 2017 году мужчина перебрался в Башмаковский район и прихватил оружие с собой.

Все эти годы он хранил обрез под кроватью. Именно там при обыске его и нашли правоохранители.

На суде сельчанин признал свою вину и пояснил, что оружие держал лишь для самообороны и даже не имел патронов к нему.

Служители Фемиды приговорили мужчину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год с возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

«Приговор не обжаловался и вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда Пензенской области.

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