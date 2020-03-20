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Криминал | Оскорбленная пензячка зарезала сожителя, допила спиртное и легла спать

20.03.2020|13:00
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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту убийства 53-летнего жителя улицы Овражной. Его тело 13 марта обнаружил сосед, решивший навестить приятеля и его гражданскую супругу, жившую в доме полтора года.

Однако мужчина напрасно стучал в дверь - никто не спешил гостеприимно ее распахнуть. Гость спустился с крыльца, подошел к окошку и внимательно присмотрелся. В комнате царил беспорядок, а на полу лежало тело человека.

Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа обнаружила убитым 53-летнего хозяина дома.

«Его сожительницы нигде не было, однако стражи порядка оперативно установили, что это 40-летняя пензячка, и нашли ее скрывавшейся в квартире приятельницы в Арбекове», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сначала женщина категорически отрицала свою вину, но затем дала признательные показания.

Днем 5 марта они с сожителем и соседом устроили застолье. В какой-то момент хозяин начал оскорблять и женщину, и приятеля. Обиженный гость ушел, а конфликт между гражданскими супругами разгорелся еще сильнее.

В ответ на очередную порцию оскорблений женщина схватила нож и несколько раз ударила сожителя в грудь, шею и живот. Затем допила все, что оставалось на столе, и легла спать.

Проснувшись, пензячка поняла, что хозяин дома мертв, быстро собралась и ушла. Нож она взяла с собой и выбросила на улице. А через несколько дней вернулась за своими вещами, которые потом застирала, чтобы уничтожить следы.

«Женщина заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в убийстве. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Устанавливаются все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в региональном следственном управлении СКР.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|20.03.2020 13:10|

Скрепно, духовно, по нашему!

Гость|20.03.2020 13:14|

А говорят, что профилактики от коронавируса, много не бывает... Вона оно как - бывает оказывается...

Гость|20.03.2020 13:19|

penzainform.ru писал(a):

В ответ на очередную порцию оскорблений женщина схватила нож и несколько раз ударила сожителя в грудь, шею и живот. Затем допила все, что оставалось на столе, и легла спать
Вот урок всем невоспитанным дядям не надо оскорблять слабую женщину, карма настигает мгновенно.

Гость|20.03.2020 13:20|

Гость писал(a):

А говорят, что профилактики от коронавируса, много не бывает...
теперь мужик гарантированно не умрет от коронавируса и не испортит статистику.

Гость|20.03.2020 13:24|

Гость писал(a):

Скрепно, духовно, по нашему!
это так по-буртасски

Гость|20.03.2020 13:27|

нечаянно. Типа самооборона получается

Гость|20.03.2020 13:38|

В натуре, за метлой надо следить. На перо посадила за базар гнилой.

Имя: Гость
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