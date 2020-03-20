20.03.2020 | 13:00

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту убийства 53-летнего жителя улицы Овражной. Его тело 13 марта обнаружил сосед, решивший навестить приятеля и его гражданскую супругу, жившую в доме полтора года.

Однако мужчина напрасно стучал в дверь - никто не спешил гостеприимно ее распахнуть. Гость спустился с крыльца, подошел к окошку и внимательно присмотрелся. В комнате царил беспорядок, а на полу лежало тело человека.

Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа обнаружила убитым 53-летнего хозяина дома.

«Его сожительницы нигде не было, однако стражи порядка оперативно установили, что это 40-летняя пензячка, и нашли ее скрывавшейся в квартире приятельницы в Арбекове», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сначала женщина категорически отрицала свою вину, но затем дала признательные показания.

Днем 5 марта они с сожителем и соседом устроили застолье. В какой-то момент хозяин начал оскорблять и женщину, и приятеля. Обиженный гость ушел, а конфликт между гражданскими супругами разгорелся еще сильнее.

В ответ на очередную порцию оскорблений женщина схватила нож и несколько раз ударила сожителя в грудь, шею и живот. Затем допила все, что оставалось на столе, и легла спать.

Проснувшись, пензячка поняла, что хозяин дома мертв, быстро собралась и ушла. Нож она взяла с собой и выбросила на улице. А через несколько дней вернулась за своими вещами, которые потом застирала, чтобы уничтожить следы.

«Женщина заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в убийстве. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Устанавливаются все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в региональном следственном управлении СКР.

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