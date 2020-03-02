02.03.2020 | 08:48

В Пензе выясняют обстоятельства криминального инцидента, в результате которого пострадал пожилой мужчина.

«В отдел полиции № 3 поступило сообщение о том, что в квартире на улице Бородина совершено преступление. Полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Прибыв на место, сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что 85-летний хозяин квартиры и его 60-летний сын вместе употребляли спиртные напитки. Между ними вспыхнула ссора, и старший ударил младшего ножом в живот.

Пострадавшего доставили в больницу. Полученные им телесные повреждения оказались тяжелыми.

Подозреваемый признался в содеянном.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - резюмировали в УМВД.

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