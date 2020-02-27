27.02.2020 | 15:43

В полицию Кузнецка обратился руководитель одной из мебельных фирм города, который сообщил, что его офис ограбили.

«Вскрыли мой кабинет, сейф, похитили денежную сумму. Также из верхнего ящика похитили денежную сумму, потом вскрыли кассу и похитили деньги в кассе», - сообщил руководитель мебельного предприятия Дмитрий Гаврилов.

Всего забрали около 52 тысяч рублей, причем буквально двумя неделями ранее из того же офиса пропало еще 10 тысяч.

«По сугробам залезли на гаражи, по гаражу прошли, спустились к нам, отжали окно монтировкой, открыли замок и проникли внутрь», - рассказал Дмитрий Гаврилов.

«На видеозписи видно, что преступник прикрывал лицо повязкой и использовал как орудие преступления монтировку. Установлены общие приметы подозреваемого. Осмотрено место происшествия, изъяты следы перчаток, следы обуви. Установлено, что преступники использовали транспортное средство. Проведены разыскные мероприятия, в результате которых установлена причастность двоих жителей города Кузнецка, которые дали признательные показания», - пояснил начальник полиции ОМВД России по г. Кузнецку Сергей Загорнов.

В ходе допросов выяснилось, что один из задержанных совершил аналогичную кражу в другой организации летом прошлого года. Тогда злоумышленники поживились более чем 280 тысячами рублей. Все деньги они тратили на личные нужды.

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