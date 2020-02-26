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Криминал | Журналистов не допустили на слушание по делу Владимира Стрючкова

26.02.2020|16:56
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В Сосновоборском районном суде началось рассмотрение одного из громких дел: на скамье подсудимых - бывший министр здравоохранения области Владимир Стрючков. На сайте ведомства его фамилию не найти, информация в соответствующем разделе скрыта.

«Сегодня Сосновоборским районным судом начато рассмотрение уголовного дела в отношении жителя города Пензы, 1960 года рождения, обвиняемого по части 1 статьи 131 и части 1 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщил администратор Сосновоборского районного суда Пензенской области Рафик Керимов.

Гипотезы статей - изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

С момента задержания экс-министра прошло уже около девяти месяцев. Но увидеть, как изменился Владимир Стрючков за время, проведенное под домашним арестом, журналисты не смогли.

«Уголовное дело рассматривается на закрытом судебном заседании, так как, согласно части 3 статьи 241 уголовно-процессуального кодекса, рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности, половой свободы личности и других преступлений может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизней участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство», - пояснил Рафик Керимов.

Суду предстоит исследовать все обстоятельства произошедшего, допросить главного фигуранта, потерпевшую и свидетелей. Санкции статей, по которым обвиняется бывший высокопоставленный чиновник, предполагают от 3 до 6 лет лишения свободы каждая.

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Гость|26.02.2020 18:40|

ПОЗОР! ПОЗОР! ПОЗОР!.....

Гость|26.02.2020 18:42|

penzainform.ru писал(a):

и свидетелей
там еще и свидетели были ай яй яй.

Гость|26.02.2020 18:50|

. Санкции статей, по которым обвиняется бывший высокопоставленный чиновник, предполагают от 3 до 6 лет лишения свободы каждая. ТАК ОН ЧТО, ПОЛОВИНУ УЖЕ ОТБЫЛ ПОД АРЕСТОМ????????? ТАК МАЛО??????

Гость|26.02.2020 18:50|

Посмотрим - сказал слепой,скворчиха улетела.

Гость|26.02.2020 18:51|

Какой позор за лохмачку судят , МЕРЗКО.

Гость|26.02.2020 18:55|

На свободу арестанского,не виновен!!!-

Гость|26.02.2020 19:23|

Там банкет потому что был по поводу откупа

Гость|26.02.2020 19:23|

Деньги делили

Гость|26.02.2020 19:35|

Люди пишите в СК в Москву.

Гость|26.02.2020 19:36|

Гость писал(a):

Гость|26.02.2020 19:35|

Люди пишите в СК в Москву.

о чем писать то давай текст выкладывай.

Гость|26.02.2020 19:36|

Гость писал(a):

Журналисты не смогли попасть на слушание по делу Владимира Стрючкова
"любитель шулюма из оленины" догавкался - сушит сухари.

Гость|26.02.2020 19:38|

penzainform.ru писал(a):

Гипотезы статей - изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
Гипотеза приговора, гипотеза наказания... БРЕД КАКОЙ ТО! У нас перед законом все равны. Или уже нет?

Гость|26.02.2020 19:46|

Это по желанию закрытый, открытый процесс.

Журналистам лишь бы бесплатно материал собрать и заработать. Надо было договариваться минимум по 500 000 р

Каждому участнику дела. Тогда бы эксклюзив и права у того который платит. Капитализм господа, деньги главное! В на халяву конечно ни кто не будет на камеру работать для того чтобы журналисты зарабатывали.

Гость|26.02.2020 19:46|

Скоро 9 мая,а значит амнистия,у него 100% имеются награды,так что даже до колонии не доедет

Гость|26.02.2020 19:49|

Ему поди хотели навестить:злоупотребления,взятки,развал здравоохранения, но лучше по этим статьям они не предусматриваеэют конфискацию,тем более перед великим праздником,будет на свободе и как сыр в масле откроет частную клинику и мы же ему свои денежки понесем

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Имя: Гость
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