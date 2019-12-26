26.12.2019 | 09:55

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении молодой женщины, присвоившей найденный телефон.

Жертвой преступления стал 42-летний мужчина, который ехал в троллейбусе № 8. Во время следования от остановки «Молодежный центр «Юность» на ул. Карпинского до остановки «Детский сад» на ул. Циолковского он потерял мобильный телефон.

Устройство было похищено. Гражданин заявил о случившемся в отдел полиции № 2.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 34-летней жительницы областного центра. Она призналась в содеянном. Похищенное изъято», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Если вина пензячки будет доказана, ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в соцсетях появилось видеосвидетельство другой кражи потерянного имущества. Инцидент произошел в микрорайоне Шуист. На кадрах запечатлен мужчина в рабочей одежде с тачкой. Он останавливается на дороге, чтобы помочь старушке (та волочит по земле нечто длинное). Когда мужчина наклоняется, у него из кармана что-то выпадает и остается лежать на проезжей части. Он этого не замечает.

Менее чем через минуту на дороге останавливается ВАЗ-2106. Рабочий и престарелая женщина в это время стоят в нескольких метрах от машины. Водитель «шестерки» выходит из машины, поднимает упавшее имущество, делает вид, что протирает фары и уезжает.