23.12.2019 | 15:44

В понедельник, 23 декабря, в Пензенском областном суде был провозглашен приговор 43-летнему жителю Саратовской области за преступления 20-летней давности: три разбоя и убийства, совершенные в группе.

Ночью 1 июня 1999 года мужчина и трое его знакомых, вооруженные пневматическим пистолетом, ножом и кирпичом, остановили на улице Калинина в Пензе «Москвич» и попросили водителя отвезти их к строительному колледжу. Там они несколько раз ударили шофера кирпичом по голове и, угрожая пистолетом и ножом, потребовали деньги.

Разбойники забрали 45 рублей, сувенирный нож, лежавшие на панели темные очки, сорвали с шеи жертвы золотую цепочку. Затем они скрутили водителя ремнями безопасности и антенным шнуром, накинули ему на голову куртку, обвязали ее медицинским жгутом, проткнули колеса машины и скрылись. Общая сумма их добычи составила 1 245 рублей.

На следующий день все четверо, натянув на головы чулки и шапочки с прорезями для глаз, ворвались в квартиру молодой горожанки и стали угрожать ножами, а один из подельников ударил брата девушки кулаком в лицо. Злоумышленники унесли деньги, спиртное и золотые изделия на 7 175 рублей.

9 июня возле автовокзала четверка наняла частника на ВАЗ-2106. Злоумышленники попросили отвезти их в одно из сел Городищенского района. На дороге, проходившей по лесу, они напали на водителя. Обвиняемый душил его веревкой, а его подельник ударил шофера ножом в грудь. Затем они перетащили раненого мужчину на заднее сиденье, на его машине заехали вглубь леса и забили жертву насмерть ножом, монтировкой и лопатой.

Преступники вырыли яму и закопали тело, а «шестерку» стоимостью более 28 000 рублей продали в Саратове.

Троих участников нападений осудили в Пензе 7 июля 2000 года, а один из членов криминального квартета был объявлен в розыск. Он 20 лет жил в Саратовской области без регистрации и документов. 12 июня 2019 года его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Подсудимый признался в разбойных нападениях, но отрицал причастность к убийству. Он утверждал, что просто находился рядом. Однако его вина в совершении всех преступлениях была доказана.

«В результате преступник приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.