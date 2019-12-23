Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|23 дек 2019|17:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.29  |  $  62.53

Криминал | В Пензе осужден 20 лет скрывавшийся от правосудия разбойник и убийца

23.12.2019|15:44
Печать

В понедельник, 23 декабря, в Пензенском областном суде был провозглашен приговор 43-летнему жителю Саратовской области за преступления 20-летней давности: три разбоя и убийства, совершенные в группе.

Ночью 1 июня 1999 года мужчина и трое его знакомых, вооруженные пневматическим пистолетом, ножом и кирпичом, остановили на улице Калинина в Пензе «Москвич» и попросили водителя отвезти их к строительному колледжу. Там они несколько раз ударили шофера кирпичом по голове и, угрожая пистолетом и ножом, потребовали деньги.

Разбойники забрали 45 рублей, сувенирный нож, лежавшие на панели темные очки, сорвали с шеи жертвы золотую цепочку. Затем они скрутили водителя ремнями безопасности и антенным шнуром, накинули ему на голову куртку, обвязали ее медицинским жгутом, проткнули колеса машины и скрылись. Общая сумма их добычи составила 1 245 рублей.

На следующий день все четверо, натянув на головы чулки и шапочки с прорезями для глаз, ворвались в квартиру молодой горожанки и стали угрожать ножами, а один из подельников ударил брата девушки кулаком в лицо. Злоумышленники унесли деньги, спиртное и золотые изделия на 7 175 рублей.

9 июня возле автовокзала четверка наняла частника на ВАЗ-2106. Злоумышленники попросили отвезти их в одно из сел Городищенского района. На дороге, проходившей по лесу, они напали на водителя. Обвиняемый душил его веревкой, а его подельник ударил шофера ножом в грудь. Затем они перетащили раненого мужчину на заднее сиденье, на его машине заехали вглубь леса и забили жертву насмерть ножом, монтировкой и лопатой.

Преступники вырыли яму и закопали тело, а «шестерку» стоимостью более 28 000 рублей продали в Саратове.

Троих участников нападений осудили в Пензе 7 июля 2000 года, а один из членов криминального квартета был объявлен в розыск. Он 20 лет жил в Саратовской области без регистрации и документов. 12 июня 2019 года его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Подсудимый признался в разбойных нападениях, но отрицал причастность к убийству. Он утверждал, что просто находился рядом. Однако его вина в совершении всех преступлениях была доказана.

«В результате преступник приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

0
0
0
0
 
Гость|23.12.2019 16:31|

Таким надо пожизненное давать, а не 15 лет

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте