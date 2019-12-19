19.12.2019 | 09:37

50-летний житель Пензы лишился свободы за уклонение от уплаты алиментов. Государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 157 УК РФ, поддержала прокуратура Первомайского района.

По словам старшего помощник прокурора области Светланы Артамоновой, ранее мужчину уже привлекали к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов двоим детям.

Однако он продолжил уклоняться от родительских обязанностей и за период с октября 2018-го по октябрь 2019-го задолжал детям более 178 тыс. руб., чем нарушил их право на нормальное развитие и условия жизни. По данному факту возбудили новое дело.

В итоге суд назначил ему наказание в виде четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», - уточнила Светлана Артамонова.