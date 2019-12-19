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Криминал | В Пензе 50-летнего мужчину отправят в колонию за неуплату алиментов

19.12.2019|09:37
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50-летний житель Пензы лишился свободы за уклонение от уплаты алиментов. Государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 157 УК РФ, поддержала прокуратура Первомайского района.

По словам старшего помощник прокурора области Светланы Артамоновой, ранее мужчину уже привлекали к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов двоим детям.

Однако он продолжил уклоняться от родительских обязанностей и за период с октября 2018-го по октябрь 2019-го задолжал детям более 178 тыс. руб., чем нарушил их право на нормальное развитие и условия жизни. По данному факту возбудили новое дело.

В итоге суд назначил ему наказание в виде четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», - уточнила Светлана Артамонова.

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Гость|19.12.2019 10:42|

Школота, поджЫгай!

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