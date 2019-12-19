19.12.2019 | 10:42

В Колышлейском районе суд вынес приговор 54-летнему жителю села Трескино, избившему гражданскую жену.

Конфликт произошел 26 сентября. Мужчина зарезал козла, а его сожительница обменяла часть мяса на алкоголь. Возмущенный самоуправством хозяин решил проучить женщину простым и доступным способом - рукоприкладством.

«Злоумышленник нанес ей два удара кулаком правой руки в область живота, повредив ребра и причинив тяжкий вред здоровью. На следующий день состояние здоровья потерпевшей ухудшилось, она была госпитализирована в стационар», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Проступок сельчанина не остался безнаказанным. Делом занялись правоохранительные органы, и мужчина оказался на скамье подсудимых. Он приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, удовлетворен иск прокурора о возмещении Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пензенской области расходов на лечение женщины: с осужденного взыскано более 41,5 тысячи рублей.

Приговор суда пока не вступил в силу.