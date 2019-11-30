30.11.2019 | 10:32

В субботу, 30 ноября, около 5:00 в одном из пензенских баров, расположенном на проспекте Строителей, произошел инцидент: две посетительницы украли спиртное.

По сигналу тревожной кнопки в увеселительное заведение прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Девушка, работающая барменом, рассказала, что случайно заснула на своем посту. Ситуацией воспользовались две посетительницы: они взяли с прилавка четыре бутылки с алкоголем общей стоимостью 3 400 рублей и ушли, не расплатившись.

Происходившее заметила еще одна клиентка. Она разбудила девушку за стойкой и рассказала о краже. Посетительниц, покинувших бар с неоплаченным спиртным, зафиксировала камера видеонаблюдения.

«Правоохранители задержали двух женщин 36 и 37 лет, подозреваемых в совершении хищения, и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.