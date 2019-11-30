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Криминал | В Пензе работница бара проспала кражу дорогого алкоголя

30.11.2019|10:32
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В субботу, 30 ноября, около 5:00 в одном из пензенских баров, расположенном на проспекте Строителей, произошел инцидент: две посетительницы украли спиртное.

По сигналу тревожной кнопки в увеселительное заведение прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Девушка, работающая барменом, рассказала, что случайно заснула на своем посту. Ситуацией воспользовались две посетительницы: они взяли с прилавка четыре бутылки с алкоголем общей стоимостью 3 400 рублей и ушли, не расплатившись.

Происходившее заметила еще одна клиентка. Она разбудила девушку за стойкой и рассказала о краже. Посетительниц, покинувших бар с неоплаченным спиртным, зафиксировала камера видеонаблюдения.

«Правоохранители задержали двух женщин 36 и 37 лет, подозреваемых в совершении хищения, и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|30.11.2019 10:44|

penzainform.ru писал(a):

задержали двух женщин 36 и 37 лет,
Что эти старушенции в баре делали? Таким только на свои бухать...

Гость|30.11.2019 10:57|

А что больше проблем нет в Пензе такую х.....ню пишите

Гость|30.11.2019 11:29|

Только хамездец может решить этот вопрос

Имя: Гость
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