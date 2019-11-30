30.11.2019 | 15:35

Суд вынес приговор 43-летнему жителю Каменского района, совершившему хищения чужого имущества путем обмана. Жертвами мошенника стали девять человек, общая сумма ущерба составила более 27 млн рублей.

Мужчина не признал свою вину. По его словам, между ним и кредиторами сложились деловые отношения: он постоянно занимал деньги под проценты, которые обычно согласовывались устно, а в договорах и расписках не указывались.

Средства он вкладывал в покупку различных товаров: автомобилей, бывших в употреблении труб, задвижек, металлолома. Приобретенное бизнесмен продавал с большой наценкой физическим и юридическим лицам. С полученных средств он возвращал долги и иногда выплачивал проценты. Были случаи, когда он отдавал деньги практически сразу же.

Зная, что еще не раз придется обратиться за кредитом, коммерсант не требовал вернуть долговые расписки, так как был уверен в честности партнеров. Мужчина утверждал, что кредиторы, не получившие от него ожидаемых процентов, используют оставшиеся у них расписки для воздействия на него.

Суд учел, что мужчина частично возместил ущерб, а также то, что у него имеется маленький ребенок. В итоге несостоятельный должник приговорен к шести годам колонии общего режима, сообщили в Каменском районном суде.