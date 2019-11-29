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Криминал | Меломанка из Пензы дважды заплатила за неполученную ударную установку

29.11.2019|16:40
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31-летняя меломанка из Пензы, собравшаяся купить ударную установку, оказалась жертвой мошенников.

Женщина увидела объявление о продаже на сайте объявлений и созвонилась с разместившим его пользователем. Договориться получилось быстро, и на электронную почту горожанки пришло письмо со ссылкой для оплаты.

Перейдя по ней, пензячка ввела реквизиты своей банковской карты, и с ее счета списалось 10 575 рублей.

«Однако товар она не получила. На следующий день на почту гражданки поступило письмо со ссылкой для возврата денежных средств, где она снова ввела реквизиты банковской карты. После чего с ее счета снова списали 10 575 рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Оставшись без денег и ударной установки, горожанка обратилась в полицию. В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту кражи.

Источник — фото pixabay.com
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