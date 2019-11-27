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Криминал | Пензячка и кузнечанка попались на уловку мошенника в соцсетях

27.11.2019|10:20
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24-летнего жителя Тамбова задержали по подозрению в мошенничестве через социальные сети, жертвами которого стали 29-летняя пензячка и 17-летняя кузнечанка.

Установлено, что молодой человек взламывал аккаунты пользователей и писал их друзьям сообщения с просьбой дать денег в долг. Доверчивые люди, думая, что помощь нужна знакомому, пересылали требуемые суммы на указанный злоумышленником счет. Жительница Пензы таким образом перевела 14 000 рублей, Кузнецка - 9 000.

Полицейские провели обыск у тамбовчанина, во время которого изъяли компьютеры, банковские карты, телефоны и симки. По факту мошенничества в Пензе возбудили уголовное дело.

«Житель Тамбова дал признательные показания, он допрошен в качестве подозреваемого. В настоящий момент отрабатывается его причастность к аналогичным эпизодам преступной деятельности в отношении жителей других регионов Российской Федерации», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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