26.11.2019 | 12:27

22-летнюю жительницу Вадинского района осудили за неуплату средств маленькому сыну без уважительной причины.

Женщина, лишенная родительских прав, не имела никаких проблем со здоровьем, но, несмотря на это, устраиваться на работу не хотела. В итоге накопился долг по алиментам в размере 61 845 рублей.

После привлечения к административной ответственности мать продолжила игнорировать свои обязанности по содержанию ребенка и в отношении нее возбудили уголовное дело.

Сельчанка признала свою вину и раскаялась. Ей назначили наказание в виде исправительных работ сроком на полгода с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, сообщили в Вадинском районном суде.