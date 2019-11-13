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Криминал | В Малой Сердобе осудили алиментщицу с долгом почти в полмиллиона рублей

13.11.2019|13:05
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В Малосердобинском районе на скамье подсудимых оказалась 47-летняя должница по алиментам, недоплатившая более 400 000 рублей.

Суд обязал сельчанку отдавать на содержание дочери, родившейся в 2002 году, сумму, эквивалентную минимальному размеру оплаты труда. Однако с конца декабря 2018 года она о своих родительских обязанностях предпочла забыть.

Суд приговорил женщину к 60 часам обязательных работ, однако должного воздействия на материнскую совесть это не оказало. Она так и не устроилась на работу, а для создания видимости уплаты алиментов периодически отдавала дочери от 500 до 1 000 рублей.

«В результате образовалась задолженность за период с конца декабря 2018 года по конец августа 2019-го в размере 86 868 рублей 57 копеек, а всего общая задолженность по алиментам по состоянию на конец августа 2019 года составила 453 984 рубля 57 копеек», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Малосердобинского районного суда.

Нерадивая мать полностью признала свою вину. Суд приговорил ее к 6 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

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