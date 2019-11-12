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Криминал | В Пензе громкий звук телевизора стал причиной кровавой драмы в коммуналке

12.11.2019|16:33
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Во вторник, 12 ноября, Октябрьский районный суд вынес приговор 74-летнему жителю Пензы, которого признали виновным в смерти соседа и причинении тяжкого вреда здоровью соседки.

Поздним вечером 3 августа мужчина, выпив 250 граммов водки, включил телевизор в комнате на общей кухне. Около трех часов ночи к нему пришла соседка, которая не могла уснуть из-за громко работающего телевизора. Она потребовала выключить его, но хозяин указал на дверь.

Женщина вышла, продолжив ругаться в коридоре. Пенсионеру это не понравилось, он догнал соседку и ударил ее кухонным ножом в живот. Та закричала и убежала в свою комнату.

Другой сосед, желая защитить жертву, накинулся на агрессора с кулаками, но тот увернулся и вонзил нож в заступника. От проникающего колото-резаного ранения он впоследствии скончался.

Суд при вынесении приговора учел, что пенсионер совершил преступления впервые, до этого к ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

В итоге ему назначили наказание по совокупности в виде 10 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Кроме того, в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования с пензенца взыскали 88 581 рубль, затраченный на лечение потерпевших, 400 000 и 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 49 500 - в качестве возмещения материального ущерба.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Октябрьского районного суда.

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Гость|12.11.2019 16:50|

И где-же он столько денег найдет,голь перекатная.

Гость|12.11.2019 17:05|

А все эти трагедии от того, что нет профилактики преступлений со стороны полиции. Такие преступления надо предотвращать.

В середине 1970-х моя семья жила в коммунальной квартире на общей кухне. Соседка привела подружек-старушек играть в лото. Бабки кричали так, что мешали спать. В 21:30 мама не выдержала и потребовала прекратить игру, бабки её послали подальше, она вызвала милицию. Пришёл участковый с помощником дежурного. Пояснили старушкам, что в квартире маленький ребёнок, но старухи послали нецензурной бранью инспектора, заявив, что до 23:00 имеют право шуметь. Участковый поднял с пола тапки и спросил кому принадлежит эта обувь. Одна из старух, та что крыла матом милиционеров, созналась, что это её обувь. Участковый за шиворот вытащил бабку из-за стола, поставил в тапки и вывел за дверь. Остальные молча собрались и ушли. Хозяйке комнаты выписали штраф. Она попыталась пожаловаться прокурору, но отменить штраф у неё не вышло. ВОТ ТАК НАДО РАБОТАТЬ!

Гость|12.11.2019 17:14|

Гость писал(a):

В 21:30 мама не выдержала и потребовала прекратить игру
Да, матушка твоя та ещё нахалка. Кстати, почему участковый так оперативно отреагировал? Ты на него не похож случайно?)

Гость|12.11.2019 17:29|

Гость писал(a):

Да, матушка твоя та ещё нахалка. Кстати, почему участковый так оперативно отреагировал?
Что защищаешь хамов? Сам хам? Жди, скоро придут.. что за уроды..

Гость|12.11.2019 17:36|

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 12 ноября, Октябрьский районный суд вынес приговор 74-летнему жителю Пензы, которого признали виновным в смерти соседа и причинении тяжкого вреда здоровью соседки.
penzainform.ru писал(a):
Кроме того, в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования с пензенца взыскали 88 581 рубль, затраченный на лечение потерпевших, 400 000 и 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 49 500 - в качестве возмещения материального ущерба.
Извините,он Кощей бессмертный?Ему жизни-то на 2 затяжки осталось,самим-то не смешно?Что он успеет выплатить?!

Имя: Гость
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