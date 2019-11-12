12.11.2019 | 16:33

Во вторник, 12 ноября, Октябрьский районный суд вынес приговор 74-летнему жителю Пензы, которого признали виновным в смерти соседа и причинении тяжкого вреда здоровью соседки.

Поздним вечером 3 августа мужчина, выпив 250 граммов водки, включил телевизор в комнате на общей кухне. Около трех часов ночи к нему пришла соседка, которая не могла уснуть из-за громко работающего телевизора. Она потребовала выключить его, но хозяин указал на дверь.

Женщина вышла, продолжив ругаться в коридоре. Пенсионеру это не понравилось, он догнал соседку и ударил ее кухонным ножом в живот. Та закричала и убежала в свою комнату.

Другой сосед, желая защитить жертву, накинулся на агрессора с кулаками, но тот увернулся и вонзил нож в заступника. От проникающего колото-резаного ранения он впоследствии скончался.

Суд при вынесении приговора учел, что пенсионер совершил преступления впервые, до этого к ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

В итоге ему назначили наказание по совокупности в виде 10 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Кроме того, в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования с пензенца взыскали 88 581 рубль, затраченный на лечение потерпевших, 400 000 и 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 49 500 - в качестве возмещения материального ущерба.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Октябрьского районного суда.