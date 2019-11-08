63-летний житель села Мордовская Норка Шемышейского района предпочитал сам заряжать охотничьи патроны и получил срок.
Как установили следствие и суд, пенсионер 30 лет держал на чердаке сарая метательные взрывчатые вещества общей массой 255,5 грамм для самостоятельной зарядки патронов. Разрешения компетентных государственных органов на хранение он не имел.
Порох обнаружили и изъяли сотрудники полиции в августе 2019 года. А мужчина оказался на скамье подсудимых.
Служители Фемиды приговорили его к одному году лишения свободы условно и выплате штрафа, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Шемышейского районного суда.
Преступник...
Стакан пороха...
30 лет хранил...