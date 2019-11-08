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Криминал | В Шемышейском районе пенсионер 30 лет хранил на чердаке порох

08.11.2019|11:53
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63-летний житель села Мордовская Норка Шемышейского района предпочитал сам заряжать охотничьи патроны и получил срок.

Как установили следствие и суд, пенсионер 30 лет держал на чердаке сарая метательные взрывчатые вещества общей массой 255,5 грамм для самостоятельной зарядки патронов. Разрешения компетентных государственных органов на хранение он не имел.

Порох обнаружили и изъяли сотрудники полиции в августе 2019 года. А мужчина оказался на скамье подсудимых.

Служители Фемиды приговорили его к одному году лишения свободы условно и выплате штрафа, сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Шемышейского районного суда.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|08.11.2019 12:13|

Преступник...

Стакан пороха...

30 лет хранил...

Гость|08.11.2019 12:52|

Кто настучал?

Имя: Гость
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