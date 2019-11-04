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Криминал | В Пензе пришедший к врачу подросток лишился куртки и дорогих наушников

04.11.2019|12:06
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В Пензе у подростка пропала куртка, оставленная в медицинском центре на улице Московской.

70-летняя бабушка мальчика обратилась в полицию. Она рассказала правоохранителям, что внук оставил верхнюю одежду на вешалке, а в карман положил наушники стоимостью около 15 000 рублей. Вернувшись, подросток обнаружил, что куртка пропала.

На место инцидента выехали оперативники. Они установили, что к краже имущества причастен 66-летний бродяга, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Подозреваемого задержали и доставили в полицию.

«По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|04.11.2019 12:59|

Ну бомжи тоже люди и им холодно

Имя: Гость
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