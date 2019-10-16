16.10.2019 | 09:06

В Кузнецке осужден 28-летний уроженец Сосновоборского района за покушение на угон автомобиля.

1 июля этого года мужчина условно-досрочно освободился из колонии и приехал на автобусе в Кузнецк. Ночевать ему было негде, и он решил отправиться к матери в село Мордовский Качим Сосновоборского района.

В качестве средства передвижения он выбрал чужой ВАЗ-2107 - проник в салон и попытался завести двигатель, соединив провода замка зажигания. Однако попытка не удалась, поэтому он забрал лежавшую в машине флеш-карту и уехал к матери на такси.

Утром следующего дня автовладелец обнаружил, что в его «семерке» побывал чужак, и обратился в полицию. Правоохранители установили злоумышленника, и он вновь отправился на скамью подсудимых.

Учитывая рецидив преступления, совершенного в период условно-досрочного освобождения, служители Фемиды приговорили горе-угонщика к двум годам колонии строгого режима. Дело о мелком хищении флеш-карты выделено в отдельное производство.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.