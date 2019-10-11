В Каменке вынесен приговор 28-летнему местному жителю, который, будучи ранее лишенным водительских прав за пьяное вождение, вновь сел за руль в нетрезвом виде.
Инцидент произошел ночью 11 августа 2019 года. Согласно материалам суда, мужчина выпил четыре рюмки водки и две банки пива, после чего на своей «Ладе-Приоре» поехал по трассе Тамбов – Пенза. Там его остановили сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Каменскому району.
Инспекторы провели освидетельствование, результаты которого показали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку в 2017 году его лишали за такой же проступок водительских прав, по факту повторного нарушения возбудили уголовное дело.
Служители Фемиды учли, что гражданин признал вину и раскаялся, активно способствовал расследованию. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
«Каменский городской суд Пензенской области признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ в свободное от основной работы или учебы время», - сообщается на сайте суда.
Кроме того, его на полтора года лишили права управлять транспортными средствами.
"Согласно материалам суда, мужчина выпил четыре рюмки водки и две банки пива, после чего на своей «Ладе-Приоре» поехал по трассе Тамбов"
Ну нормально. Это по-нашему.
"Каменский городской суд Пензенской области признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ в свободное от основной работы или учебы время, - сообщается на сайте суда.
Ждут, когда собьет кого-нибудь. Разик лишить свободы, хотя бы суток на 15 - может в следующий раз подумает.
Впрочем, вряд ли.