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Криминал | Житель Каменки сел за руль после четырех рюмок спиртного

11.10.2019|09:32
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В Каменке вынесен приговор 28-летнему местному жителю, который, будучи ранее лишенным водительских прав за пьяное вождение, вновь сел за руль в нетрезвом виде.

Инцидент произошел ночью 11 августа 2019 года. Согласно материалам суда, мужчина выпил четыре рюмки водки и две банки пива, после чего на своей «Ладе-Приоре» поехал по трассе Тамбов – Пенза. Там его остановили сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Каменскому району.

Инспекторы провели освидетельствование, результаты которого показали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку в 2017 году его лишали за такой же проступок водительских прав, по факту повторного нарушения возбудили уголовное дело.

Служители Фемиды учли, что гражданин признал вину и раскаялся, активно способствовал расследованию. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

«Каменский городской суд Пензенской области признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ в свободное от основной работы или учебы время», - сообщается на сайте суда.

Кроме того, его на полтора года лишили права управлять транспортными средствами.

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Гость|11.10.2019 10:09|

"Согласно материалам суда, мужчина выпил четыре рюмки водки и две банки пива, после чего на своей «Ладе-Приоре» поехал по трассе Тамбов"

Ну нормально. Это по-нашему.

"Каменский городской суд Пензенской области признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ в свободное от основной работы или учебы время, - сообщается на сайте суда.

Ждут, когда собьет кого-нибудь. Разик лишить свободы, хотя бы суток на 15 - может в следующий раз подумает.

Впрочем, вряд ли.

Гость|11.10.2019 10:11|

В Белоруссии конфискация транспортного средства.

Гость|11.10.2019 10:15|

А чо, после 4 рюмки на посошок, чтоб ехалось лучше, сел за руль ...не повезло с посошком..

Гость|11.10.2019 10:17|

МОСКВА, 11 окт — .....Новости.

Наибольшее число алкоголиков живет в Чукотском автономном округе, пишет ...... со ссылкой на статистические данные министерства здравоохранения.

Там на десять тысяч взрослых жителей приходится 29 людей с соответствующим диагнозом. На втором месте — Якутия (23 пациента на десять тысяч населения), замыкает тройку Ненецкий автономный округ (20 пациентов на десять тысяч).

Каждый десятый новый больной алкоголизмом живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане или Пензенской области.

От "хорошей жизни"наверное.

Гость|11.10.2019 10:22|

Гость писал(a):

От "хорошей жизни"наверное.
Конечно. Есть, на что выпить. Жизнь хороша, когда пьешь не спеша.

Гость|11.10.2019 10:27|

Пей в меру, сказал Джавахарлан Неру.

Гость|11.10.2019 10:29|

Гость писал(a):

От "хорошей жизни"наверное.

Конечно. Есть, на что выпить. Жизнь хороша, когда пьешь не спеша.

У памятника Чернобыльцам в сквере,алконавты выпивают первый фунфурик залпом,а остальные не спеша,глотками.

Гость|11.10.2019 10:32|

Алкоголизм это болезнь

Гость|11.10.2019 10:53|

Непонятно, что теперь без прав на машине ездить нельзя? Хрень какая-то.

Гость|11.10.2019 10:58|

Каждый десятый новый больной алкоголизмом живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане и Пензенской области. Почти во всех регионах Поволжья, кроме Пензенской области, число новых пациентов снижается с каждым годом. В последней же оно выросло с 15 до 18 на 100 тыс. человек за год и стало одним из самых высоких в России.

Подробнее на ..........

Гость|11.10.2019 13:46|

В Белоруссии конфискация транспортного средства.

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Ну, если в Белоруссии как в советские времена- машина одна и на всю жизнь...

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