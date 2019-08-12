12.08.2019 | 10:51

В селе Рамзай Мокшанского района из кассы магазина пропали хранившиеся деньги - 37 тысяч рублей. Кража произошла ночью: злоумышленник проник в помещение, отжав пластиковое окно.

Владелица торговой точки обратилась в полицию, и в тот же день правоохранителям поступило заявление об аналогичной краже в том же селе, совершенной в магазине строительных материалов. Предположительно, вор подобрал ключи к входной двери, вошел внутрь и забрал из кассы 5 520 рублей.

В расследовании преступлений участвовали сотрудники трех подразделений: регионального УМВД, пензенского отдела полиции № 1 и ОМВД России по Мокшанскому району.

Стражи порядка оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний гражданин без определенного места жительства. Ранее судимый мужчина признался в том, что это он обокрал рамзайские магазины.

«По фактам краж возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.