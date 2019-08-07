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Криминал | Пензенская полиция вернула сельчанину украденный аккордеон

07.08.2019|14:12
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У 25-летнего жителя Каменского района украли аккордеон. Музыкальный инструмент стал единственным, на что позарился вор, пробравшись в дом в селе Владыкино.

Злоумышленник проник внутрь, разбив окно, рассказал владелец аккордеона.

После того как в полицию поступило заявление о краже, на место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители обошли соседей потерпевшего, пытаясь установить возможных свидетелей, и в итоге выяснили: к совершению преступления причастен 30-летний житель Пензы.

Мужчину задержали и допросили, он признался в содеянном. Аккордеон он не продал, так что инструмент изъяли и вернули хозяину.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|07.08.2019 14:20|

Деревенский детектив, советский фильм

Гость|07.08.2019 14:30|

Музыкант?

Последнюю радость решил украсть у бедолаги.

Гость|07.08.2019 14:31|

Гость писал(a):

Музыкант?

Последнюю радость решил украсть у бедолаги.

Не радость а проклятое средство заработка, диавольская свиристелка!

Гость|07.08.2019 14:41|

Гость писал(a):

Музыкант?

Последнюю радость решил украсть у бедолаги.

еще поди трофейный

Гость|07.08.2019 14:45|

Украл аккордеон , до 6 лет.

Гость|07.08.2019 14:51|

новость - БАЯН !!!

Гость|07.08.2019 15:17|

Гость писал(a):

Украл аккордеон , до 6 лет.
А как хотели? он не член партии.

Имя: Гость
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