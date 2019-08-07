07.08.2019 | 14:12

У 25-летнего жителя Каменского района украли аккордеон. Музыкальный инструмент стал единственным, на что позарился вор, пробравшись в дом в селе Владыкино.

Злоумышленник проник внутрь, разбив окно, рассказал владелец аккордеона.

После того как в полицию поступило заявление о краже, на место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители обошли соседей потерпевшего, пытаясь установить возможных свидетелей, и в итоге выяснили: к совершению преступления причастен 30-летний житель Пензы.

Мужчину задержали и допросили, он признался в содеянном. Аккордеон он не продал, так что инструмент изъяли и вернули хозяину.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.