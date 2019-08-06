06.08.2019 | 12:34

В Пензе оставили без изменения приговор 31-летнему председателю общественной организации социальной защиты населения «Паритет».

В период с 9 февраля 2015 года по 22 февраля 2018-го мужчина, желая заработать, незаконными способами помогал иностранцам получить разрешения на временное проживание в России, за что ему назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии-поселении.

Как установил суд, четверым иностранцам председатель организовал заключение фиктивного брака с россиянами. Для тринадцати граждан Турции, Таджикистана, Казахстана, Армении, Узбекистана, Украины и Азербайджана горожанин устроил в «Паритете» фиктивную сдачу комплексного тестирования по русскому языку, истории и основам законодательства России и выдал им подложные сертификаты о его успешном прохождении.

«Также мужчина, зная, что гражданину Таджикистана грозит выдворение за пределы РФ в связи с совершением административного правонарушения, предложил последнему за 50 000 рублей легализовать его пребывание путем организации получения патента, дающего право иностранному гражданину пребывать в России на срок до года», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе областного суда.

После вручения ему денег за эту услугу председателя «Паритета» задержали сотрудники УФСБ.

На суде он не признал свою вину, объяснив, что лишь консультировал иностранных граждан, все они на протяжении нескольких лет легально находились в России и, если им и были допущены какие-то нарушения, их нельзя расценивать как организацию незаконного пребывания в стране.

Однако свидетели показали, что заплатили мужчине за помощь в оформлении гражданства от 100 000 до 250 000 рублей, он сам нашел им пару, за вознаграждение вступившую с ними в фиктивный брак, а тест по его распоряжению заполняли в основном сотрудники фирмы.

При вынесении решения суд учел, что горожанин ранее не был судим, а также беременность его супруги и состояние здоровья близких родственников. Осужденный не согласился с приговором и подал апелляцию, но ее оставили без удовлетворения.