30.07.2019 | 12:57

В Волгограде полицейского и его знакомого осудили за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

В 2017 году пензенская полиция возбудила уголовное дело по факту хищения на территории региона дизельного топлива из магистрального продуктовода Уфа - Западное направление.

Во время предварительного следствия правоохранители изъяли у одного из свидетелей транспортные средства. Мужчина решил выяснить, вернут ли ему машины, планируют ли его привлекать в качестве подозреваемого или обвиняемого и можно ли, если что, избежать наказания за вознаграждение.

Информация об этом дошла до на тот момент 35-летнего полицейского, являвшегося заместителем начальника отдела - начальника отделения № 1 отдела № 5 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.

Он решил воспользоваться ситуацией, за 200 тысяч рублей вернул свидетелю изъятые автомобили и попросил двух волгоградцев, 1968 и 1970 года рождения, передать мужчине, что решить остальные его проблемы можно за шесть миллионов рублей.

В офисе на улице Краснополянской в Волгограде свидетель передал злоумышленникам часть денег - 2 млн рублей. Также потом он списал 2-миллионный долг одному из соучастников, с которым раньше вел совместный бизнес.

Заподозрив неладное, оставшиеся деньги (еще 2 млн) мужчина отдавать отказался и обратился в правоохранительные органы.

В итоге полицейского и одного из соучастников признали виновными в покушении на мошенничество. Первому назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей, лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 2 года и лишением звания подполковника полиции.

Его подельник получил 2 года 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Также ему придется уплатить штраф в 400 тысяч.

«Еще один соучастник преступления 1968 года рождения скрылся от суда, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с розыском подсудимого», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.