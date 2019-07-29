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Криминал | В Мокшане нелегал из Узбекистана пытался дать взятку полицейскому

29.07.2019|11:24
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В Мокшанском районе мужчину из Узбекистана осудили за покушение на дачу взятки полицейскому.

В марте сотрудники районного ОМВД России остановили на трассе автомобиль и при проверке документов у водителей и пассажиров выяснили, что четверо граждан Узбекистана и один - Таджикистана пребывают в России незаконно.

Всех их доставили в отделение полиции для составления протокола. Чтобы избежать наказания, один из мужчин положил на стол правоохранителя заранее подготовленный бумажный сверток с 16 000 рублей и попросил не давать делу ход.

Однако полицейский от взятки отказался, заявив о коррупционном преступлении.

«Учитывая все обстоятельства дела, суд вынес приговор, определив наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей», - сообщили в Мокшанском районном суде.

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