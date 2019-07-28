28.07.2019 | 11:53

Пензенский предприниматель, торгующий рыбой, по вине мошенников остался без крупной суммы денег.

Злоумышленники взломали его электронную почту и получили доступ к информации о поставщиках, с которыми работал бизнесмен.

Неизвестные создали ящик с адресом, внешне похожим на адрес одного из них, и, переписываясь от его имени с предпринимателем, предложили заключить договор на поставку 15 тонн минтая и 6 тонн горбуши.

Торговец, как положено, перечислил деньги (520 тысяч рублей) на счет банковской карты, указанный в переписке, но товар так и не получил. Поняв, что его обманули, пензенец обратился в правоохранительные органы.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.