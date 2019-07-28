Пензенский предприниматель, торгующий рыбой, по вине мошенников остался без крупной суммы денег.
Злоумышленники взломали его электронную почту и получили доступ к информации о поставщиках, с которыми работал бизнесмен.
Неизвестные создали ящик с адресом, внешне похожим на адрес одного из них, и, переписываясь от его имени с предпринимателем, предложили заключить договор на поставку 15 тонн минтая и 6 тонн горбуши.
Торговец, как положено, перечислил деньги (520 тысяч рублей) на счет банковской карты, указанный в переписке, но товар так и не получил. Поняв, что его обманули, пензенец обратился в правоохранительные органы.
«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
ааа! а власти зарубили инициативу об идентификации электронной почты! были бы мошенники идентифицированы (по мобильному) - так их сразу бы нашли. а тут всего навсего банковская карточка, всем известно что по ней найти никого невозможно...