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Криминал | Пензенец лишился 520 000 рублей после взлома его электронной почты

28.07.2019|11:53
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Пензенский предприниматель, торгующий рыбой, по вине мошенников остался без крупной суммы денег.

Злоумышленники взломали его электронную почту и получили доступ к информации о поставщиках, с которыми работал бизнесмен.

Неизвестные создали ящик с адресом, внешне похожим на адрес одного из них, и, переписываясь от его имени с предпринимателем, предложили заключить договор на поставку 15 тонн минтая и 6 тонн горбуши.

Торговец, как положено, перечислил деньги (520 тысяч рублей) на счет банковской карты, указанный в переписке, но товар так и не получил. Поняв, что его обманули, пензенец обратился в правоохранительные органы.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость|28.07.2019 12:15|

ааа! а власти зарубили инициативу об идентификации электронной почты! были бы мошенники идентифицированы (по мобильному) - так их сразу бы нашли. а тут всего навсего банковская карточка, всем известно что по ней найти никого невозможно...

Гость|28.07.2019 13:00|

Нетрудно посчитать...около 25 руб за кило....а буртасы купят за 150.нехилые навары...и поделом коммерсам,так и надо их

Имя: Гость
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