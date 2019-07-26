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Криминал | В Городище желание похмелиться довело мужчину до преступления

26.07.2019|13:32
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В Городище осудили 40-летнего жителя Саранска, совершившего кражу 4 700 рублей.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года недалеко от магазина «Бристоль». Нетрезвый саранчанин попросил у незнакомого мужчины мелочи похмелиться. Отзывчивый горожанин согласился и, чтобы достать деньги из машины, отвернулся и наклонился.

Именно в тот момент злоумышленник и заметил торчавшее из кармана куртки своего благодетеля пухлое портмоне, которое незаметно вытащил. Получив обещанную мелочь, он скрылся с украденными деньгами и документами.

На суде саранчанин признал свою вину и раскаялся в совершенном. Пострадавший горожанин пояснил, что деньги и документы ему возвращены и он не имеет материальных претензий к подсудимому.

Служители Фемиды назначили злоумышленнику наказание в виде штрафа в 50 000 рублей.

«С учетом его содержания по настоящему делу под стражей в течение 6 месяцев суд освободил мужчину от отбывания наказания по настоящему приговору в виде штрафа полностью. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Городищенского районного суда Пензенской области.

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Гость|26.07.2019 14:09|

Как Ширшину. Новый тренд.

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