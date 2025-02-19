Сетевое издание|18+|Суббота|22 фев 2025|16:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

Город

Рассрочка от «Рисана»: сделан расчет для 1-спальной квартиры

Печать
Telegram

Строительная группа «Рисан» временно ввела новый инструмент для приобретения квартиры в условиях дорогой ипотеки. Теперь купить собственное жилье можно в беспроцентную рассрочку на срок до 5 лет без участия банка - напрямую от застройщика.

В компании отмечают, что в структуре продаж для квартир с рассрочкой выделен определенный лимит, а потому выгодное предложение ограничено. Это сделано, чтобы гарантировать устойчивость, ведь механизм предполагает взаимодействие с клиентом без участия банка и несет для застройщика потенциальные риски.

Точной даты, когда программа длительной рассрочки будет завершена, нет, поэтому клиентам рекомендуется не откладывать покупку квартиры с использованием этого инструмента, чтобы не упустить шанс.

Рассрочка от «Рисана»: сделан расчет для 1-спальной квартиры

В «Рисане» сделали расчеты для 1-спальной квартиры площадью 36,4 кв. м в жилом комплексе «Соседи» на Минской. Это планировочное решение с функциональным коридором и нишей для хранения сезонных вещей, отдельной кухней и светлой спальней с 3 окнами на разные стороны.

Квартиры такой планировки расположены с 2-го по 17-й этаж по торцу дома, который ориентирован в сторону проспекта Победы.

Важным преимуществом является доступность жилья. Ежемесячный платеж с учетом всех условий рассрочки с первым взносом 50% на 5 лет составит всего 29 363 рубля.

На консультации в отделе продаж менеджер ознакомит с полным расчетом и финальной ценой для приобретения квартиры в рассрочку и в ипотеку по разным программам, чтобы клиент мог сам принять решение, какой способ выбрать.

Рассрочка от «Рисана»: сделан расчет для 1-спальной квартиры

Важно и то, что длительная рассрочка не привязана к дате ввода дома в эксплуатацию, а потому можно покупать таким образом квартиры не только на начальном этапе строительства, но и на финальном, а также во введенных в эксплуатацию домах.

Кстати, готовность жилого комплекса «Соседи» уже превысила 72%. Это дает основание рассчитывать на то, что дом будет сдан значительно раньше срока, обозначенного в документации.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте