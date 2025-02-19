Рассрочка от «Рисана»: сделан расчет для 1-спальной квартиры

19.02.2025 | 15:47

Строительная группа «Рисан» временно ввела новый инструмент для приобретения квартиры в условиях дорогой ипотеки. Теперь купить собственное жилье можно в беспроцентную рассрочку на срок до 5 лет без участия банка - напрямую от застройщика.

В компании отмечают, что в структуре продаж для квартир с рассрочкой выделен определенный лимит, а потому выгодное предложение ограничено. Это сделано, чтобы гарантировать устойчивость, ведь механизм предполагает взаимодействие с клиентом без участия банка и несет для застройщика потенциальные риски.

Точной даты, когда программа длительной рассрочки будет завершена, нет, поэтому клиентам рекомендуется не откладывать покупку квартиры с использованием этого инструмента, чтобы не упустить шанс.

В «Рисане» сделали расчеты для 1-спальной квартиры площадью 36,4 кв. м в жилом комплексе «Соседи» на Минской. Это планировочное решение с функциональным коридором и нишей для хранения сезонных вещей, отдельной кухней и светлой спальней с 3 окнами на разные стороны.

Квартиры такой планировки расположены с 2-го по 17-й этаж по торцу дома, который ориентирован в сторону проспекта Победы.

Важным преимуществом является доступность жилья. Ежемесячный платеж с учетом всех условий рассрочки с первым взносом 50% на 5 лет составит всего 29 363 рубля.

На консультации в отделе продаж менеджер ознакомит с полным расчетом и финальной ценой для приобретения квартиры в рассрочку и в ипотеку по разным программам, чтобы клиент мог сам принять решение, какой способ выбрать.

Важно и то, что длительная рассрочка не привязана к дате ввода дома в эксплуатацию, а потому можно покупать таким образом квартиры не только на начальном этапе строительства, но и на финальном, а также во введенных в эксплуатацию домах.

Кстати, готовность жилого комплекса «Соседи» уже превысила 72%. Это дает основание рассчитывать на то, что дом будет сдан значительно раньше срока, обозначенного в документации.

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