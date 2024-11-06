Финальный этап Scala City на Карпинского скоро в продаже

06.11.2024 | 12:39

Строительная группа «Рисан» готовится объявить продажи второго этапа квартала бизнес-класса Scala City спустя год после вывода на рынок первой очереди проекта.

Этот жилой комплекс около памятника Победы в Пензе состоит из 7 башен разной этажности. 3 из них, расположенные вдоль улицы Карпинского, сейчас в продаже, остальные 4 станут доступны для приобретения через несколько дней. Чтобы не пропустить старт продаж, можно оставить контакты для листа ожидания по телефону 51-51-51.

Обе очереди проекта уже находятся в стадии строительства и подрастают каждый день. Следить за изменениями на стройплощадке можно в телеграм-канале проекта.

Территория общая для всех башен, закрытая и охраняемая. Доступ на нее будет предоставлен только жителям и их гостям. Дворы спроектированы мультифункциональными и свободными от машин - в них органично соединены места для тихого спорта, игр детей, отдыха и общения. Например, в одном из дворов появится уличный кинотеатр с местами для зрителей, а шумные зоны вынесут во внешнюю часть двора.

Под всем жилым комплексом находится подземный паркинг с доступом на лифте. Есть бесплатная крытая парковка, а также привычные плоскостные стоянки по периметру квартала.

5 из 7 башен - с каскадным террасированием, благодаря чему в проекте есть квартиры с открытыми террасами разного размера для любых жизненных сценариев. Эта часть выстроена в направлении центра двора, так что в открытых зонах меньше шума, кроме того, с них открывается вид на фонтан.

Еще один редкий формат планировок - квартиры со вторым светом, где в одной части есть «второй этаж», а в другой - потолок высотой более 5,5 метра. Такое эффектное решение добавляет объема и воздуха планировке, а витражное остекление высотой в 2 этажа открывает захватывающие виды и впускает много света.

Во втором этапе впервые появятся квартиры с отдельным входом с улицы - сити-виллы. Это лимитированное предложение роскошных 2-уровневых квартир с высокими потолками и витражным остеклением, которые являются воплощением баланса между приватностью частного дома и удобством квартиры.

В части лифтов выполнят панорамное остекление, чтобы поездка становилась приятной и можно было любоваться лучами света и видами на двор и город.

Узнать о проекте больше и скачать буклет с коллекцией планировок первого этапа можно на сайте «Рисана».

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