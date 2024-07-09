Новый квартал «Модернист» можно увидеть в офисе «Рисана»

09.07.2024 | 13:06

Детализированный макет в офисе продаж «Рисана» на улице Мира в Пензе подробно показывает строящийся квартал бизнес-класса «Модернист».

Этот жилой комплекс из двух башен 19 и 24 этажей расположится в верхней части холма на улице Свердлова - рядом с ПГУ и зоопарком, что сделает его одним из самых высоких зданий в Пензе.

Благодаря этому из окон будут открываться шикарные виды на город и зеленый зоопарк поблизости. Эта особенность предопределила появление панорамного остекления и открытых террас у некоторых квартир, а также «галереи закатов» - площадки для досуга жителей - на 24-м этаже.

Узнаваемый силуэт квартала «Модернист» уже скоро станет отличительной чертой исторического центра Пензы. Фасады задают динамику с помощью открытых террас и перелома геометрии на уровне средних этажей.

Пока на строительной площадке еще свайное поле, увидеть будущий дом позволяет детализированный макет в отделе продаж на Западной Поляне. Он сделан в большем масштабе, чем остальные, поэтому рассмотреть можно в подробностях.

Макет дает понимание не только о внешнем облике квартала «Модернист» от «Рисана», но и о концепции благоустройства, ограждении территории, расположении коммерческих помещений и въездов на разные уровни паркинга.

Кстати, расположение машино-мест также можно увидеть на макете благодаря выдвигающейся части.

На консультации менеджеры покажут виды из окон с разной высоты, дневные и вечерние визуализации с разных ракурсов, а скоро и видеорендер, который погружает в атмосферу жизни в современном жилом комплексе от «Рисана».

Выбрать квартиру и посмотреть планировки в квартале «Модернист» можно на сайте risan-penza.ru.

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