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Город

«Рисан» готовит к вводу школу в Бессоновке

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Строительная группа «Рисан» готовится к важному событию - вводу в эксплуатацию школы на 550 мест в селе Бессоновка Пензенской области.

Уже через два месяца местные дети и подростки наполнят жизнью просторное современное здание, а пока внутри завершается отделка, на территории идет благоустройство.

Школьный двор украсят растения из пензенского питомника: дубы, липы, клены, каштаны и яблони. Разнообразие лиственных деревьев дополнят хвойные - ель и сосны. Объем создадут кустарники разного размера: рябина, спирея и бирючина. С годами территория школы будет становиться все зеленее и уютнее.

«Рисан» готовит к вводу школу в Бессоновке

Внутри школьного комплекса предусмотрены место для мероприятий на свежем воздухе, футбольное поле, хоккейная коробка, игровые и спортивные площадки.

В самой школе - все необходимое для комфортной и интересной учебы и даже больше. Здание спроектировано так, чтобы шумные уроки физкультуры не мешали концентрации на математике, а беготня малышей - общению старшеклассников.

В здании разместились современные учебные классы, просторный актовый зал, два спортивных зала, столовая и пищеблок, чтобы обеспечивать всех вкусным и свежим питанием.

Проект школы создала архитектурная мастерская «Диалог» при Пензенском государственном университете архитектуры и строительства. Он занял II место в X Международном профессиональном конкурсе НОПРИЗ в номинации «Лучший проект общественных зданий и сооружений, включая объекты спорта и здравоохранения».

Дизайн помещений разработала известная тюменская компания DeVision. Помещения выполнены в успокаивающих пастельных тонах, которые помогают сконцентрироваться. Например, светло-бежевый оттенок стен в классе для хореографии плавно переходит в деревянную текстуру пола.

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