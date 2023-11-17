Безопасный и самодостаточный: дом от «Рисана» на Минской

17.11.2023 | 11:48

Строительная группа «Рисан» возводит за ЦНТИ в Ближнем Арбекове новый дом с собственной закрытой территорией, магазинами на первом этаже, интересным благоустройством и удобным выездом сразу на дорогу, минуя дворы.

Жилой комплекс «Соседи» на Минской позволит жить безопасно и с комфортом в удобном районе.

Дом стоит торцом к улице Минской, между существующей застройкой и берегом водоема. Собственный выезд удобен: он позволит заезжать в парковку и в подземный паркинг, а также ходить до торгового центра и остановок по оживленной улице, а не дворами.

Территорию и входы в сам дом сделают доступными только жителям. Сотрудники службы безопасности проконтролируют, чтобы в «Соседях» не было нежданных гостей. На территории организуют видеонаблюдение, а за спокойствием 24/7 проследит центр мониторинга. Вход в подъезд и во двор - по уникальному ключу жителя, защищенному от копирования и блокируемому в случае потери.

Двор находится на крыше паркинга: жители будут попадать в него по ровной поверхности, как в любой привычный двор, но со стороны пруда он представляет собой возвышенность и, кроме того, огражден забором.

Во дворе разместят две детские площадки для детсадовцев и младших школьников - с песочницей, балансирами, каруселью, геопластикой, горкой и качелями. Также предусмотрена спортивная зона с воркаут-станцией, место для отдыха с беседкой и необычными качелями для любого возраста и прогулочная часть по периметру.

В качестве покрытия во дворе использована плитка, а функциональные зоны разделят озеленением. Уютно и красиво будет не только днем, но и вечером - за это отвечают многоуровневое освещение двора и архитектурная подсветка здания.

Холлы дома тоже отличаются от подъездов, к которым привыкли жители района. Это безбарьерная среда от входа до лифта, без ступеней, предусмотрены места для хранения колясок и велосипедов, а также санузел и лапомойка.

Чтобы обеспечить стабильный состав жителей и минимизировать число квартир, которые потенциально будут сдаваться в аренду, в доме нет ни одной студии - только однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

На первом этаже есть коммерческие помещения, там смогут разместиться магазины или другой бизнес.

«Соседи» на Минской станут тем самым современным и комфортным жильем, которого так не хватало удобному району. Приобрести квартиру можно уже сейчас, до конца года действуют специальные условия по ипотеке. Подробности можно уточнить у менеджера по телефону 51-51-51.

Узнать больше о жилом комплексе и скачать электронный буклет с планировками также можно на сайте risan-sosedi.ru.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

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