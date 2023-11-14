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Город

Кирпичные дома «Рисана» в Тепличном строятся высокими темпами

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Квартал «Кантри» в районе улицы Тепличной в Пензе строится высокими темпами. «Рисан» намерен сдать все пять домов первой очереди строительства в один этап.

По данным на начало ноября, готовность разных зданий оценивается в 18-68%. В одних домах еще идет кирпичная кладка, а другие уже с окнами, готовым фасадом и корзинами для кондиционеров. Ярким акцентом этой очереди станет дом красного цвета с белыми деталями. Подобный будет на каждом этапе строительства.

Всего в проекте запланировано 20 домов, сгруппированных по пять в четыре небольших квартала. Благодаря застройке очередями жители сданных домов будут получать завершенное благоустройство и меньший уровень шума.

Когда квартал достроится, владельцы квартир смогут свободно перемещаться по всей его территории и пользоваться ее благоустройством. В каждом дворе будут элементы для спорта, игр и отдыха. Внутренняя часть кварталов - без машин.

На закрытой территории расположится большая многофункциональная площадь. Там разместится всесезонный досуговый центр для мастер-классов и активностей, спортивное поле, детская площадка, шатер для мероприятий в теплый сезон и зона барбекю.

На отдалении от домов на территории появится площадка для выгула собак и дрессировки с лесенками, тоннелями и другими элементами, которые сделают рутину разнообразнее.

Отдельного внимания заслуживают и сами дома. Все они невысокие - от 7 до 10 этажей, теплые и построены из кирпича. На первом этаже - квартиры с личными открытыми террасами, чтобы погрузиться в атмосферу загородной жизни и больше времени проводить на свежем воздухе.

Важно, что дома будут отапливаться от собственных котельных. Тепло в квартиры будет приходить вовремя, а стоит этот вариант обычно дешевле, чем центральное городское отопление.

Стоимость квартир в данном жилом комплексе самая низкая в линейке «Рисана», что делает его отличным вариантом для приобретения жилья. Узнать больше о выгодных условиях покупки и подобрать квартиру можно на персональной консультации в любом офисе продаж.

Один из них находится рядом со строительной площадкой - на улице Тепличной, 37. Там расположен детализованный макет всего жилого комплекса.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Веселовка-4». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

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