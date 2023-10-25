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Город

Стало известно, что «Рисан» построит на Гусиловском рынке

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Строительная группа «Рисан» 2 ноября официально объявит продажи жилого комплекса бизнес-класса Scаla City в районе улицы Карпинского, на месте Гусиловского рынка.

Удачное расположение, близость к центру и репутация застройщика обусловили большой интерес к жилому комплексу задолго до его выхода в продажу. Компания «Рисан» наконец-то приоткрывает завесу тайны.

В составе квартала будет 7 башен высотой до 24 этажей. Они образуют единую территорию, закрытую по периметру. Во внешней части расположится впечатляющая торговая галерея, а внутри квартала - тихие дворы без машин.

Сухой фонтан в виде букв SC, инициалов квартала, оборудуют в центральной части Scala City. Он будет наполнять прохладой воздух в жару и станет любимым развлечением для детей, а еще на него будут открываться отличные виды с персональных террас квартир.

Террасирование башен здесь будет реализована впервые в практике компании. Именно за этот прием жилой комплекс получил свое имя: scala по-итальянски - лестница. Ступенчатый каскад позволяет создать больше квартир с собственными открытыми террасами на высоте.

Квартал особенно оценят те, кому нравится видеть сияющие огни любимого города из окна. Башни Scala станут самыми высокими домами в микрорайоне, на верхних этажах предусмотрены квартиры с панорамными витражами и вторым светом - это прием, когда одна часть квартиры двухуровневая, а вторая - с высотой потолка в два этажа.

Часть лифтов в квартале впервые среди жилых домов в Пензе будет с панорамным остеклением.

Узнать больше о квартале уже сейчас можно только у менеджеров отдела продаж «Рисан» по номеру +7 (8412) 51-51-51.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус», ИНН 5836654615.

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