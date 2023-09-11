В квартале Svoboda устанавливают окна Kommerling

11.09.2023 | 12:06

Монтаж окон Kommerling начался на строительной площадке urban-квартала Svoboda от строительной группы «Рисан» в центре Пензы.

Их идеально ровные ряды уже оживили фасад здания, приблизив его еще на шаг к финальному образу. Готовность дома оценивается в 49%.

В этом проекте компания устанавливает высококачественные окна Kommerling, произведенные под строгим контролем по немецкой технологии. В данном профиле использована уникальная технология Greenline: окна не содержат свинца.

Экологическая безопасность соответствует международному стандарту экомаркировки «Листок жизни». Это особенно важно для людей с аллергией, беременных женщин и пожилых людей.

Профильная система с пятью камерами и монтажной глубиной 76 мм теплее на 35% обычных окон из профилей 60 мм благодаря фальцевому уплотнителю в створках и специальному заслону внутри конструкции. Кроме того, предотвращается запотевание стекол.

Ячеистая структура профиля, напоминающая пчелиные соты, снижает проникновение звуков в помещение, что особенно важно в центре города. Герметичность контуров уплотнения соответствует классу А и обеспечивает изоляцию от сквозняка, влаги и шума.

Стекла в квартале Svoboda предусмотрены мультифункциональные: напыление из металла сохраняет микроклимат в квартире. Если сравнивать с обычными, то до 58% тепловой энергии не проникает внутрь помещения летом. Особенность стекол - легкий зеркальный эффект для большей приватности. Благодаря напылению меньше выцветает мебель, шторы и элементы декора.

Окна в квартале Svoboda от «Рисана» с двухсторонней темной ламинацией. Снаружи они пока выглядят белыми из-за защитной пленки, которую снимут позже. В дальнейшем, если при эксплуатации поцарапается окно, этого не будет заметно, потому что профиль изготовлен из материала одного цвета, а не просто оклеен. При необходимости ламинацию можно будет изменить во время ремонта.

Увидеть и протестировать демонстрационный образец окна можно в офисе продаж компании «Рисан» на улице Мира, 44. Там же находится детализированный макет жилого комплекса. В квартале Svoboda внедрено множество новшеств для комфортной жизни, и о каждом из них менеджер готов рассказать подробно, запись на консультацию по номеру 51-51-51.

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