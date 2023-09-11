Сетевое издание|18+|Понедельник|11 сен 2023|12:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Город

В квартале Svoboda устанавливают окна Kommerling

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Монтаж окон Kommerling начался на строительной площадке urban-квартала Svoboda от строительной группы «Рисан» в центре Пензы.

Их идеально ровные ряды уже оживили фасад здания, приблизив его еще на шаг к финальному образу. Готовность дома оценивается в 49%.

В этом проекте компания устанавливает высококачественные окна Kommerling, произведенные под строгим контролем по немецкой технологии. В данном профиле использована уникальная технология Greenline: окна не содержат свинца.

Экологическая безопасность соответствует международному стандарту экомаркировки «Листок жизни». Это особенно важно для людей с аллергией, беременных женщин и пожилых людей.

Профильная система с пятью камерами и монтажной глубиной 76 мм теплее на 35% обычных окон из профилей 60 мм благодаря фальцевому уплотнителю в створках и специальному заслону внутри конструкции. Кроме того, предотвращается запотевание стекол.

Ячеистая структура профиля, напоминающая пчелиные соты, снижает проникновение звуков в помещение, что особенно важно в центре города. Герметичность контуров уплотнения соответствует классу А и обеспечивает изоляцию от сквозняка, влаги и шума.

Стекла в квартале Svoboda предусмотрены мультифункциональные: напыление из металла сохраняет микроклимат в квартире. Если сравнивать с обычными, то до 58% тепловой энергии не проникает внутрь помещения летом. Особенность стекол - легкий зеркальный эффект для большей приватности. Благодаря напылению меньше выцветает мебель, шторы и элементы декора.

Окна в квартале Svoboda от «Рисана» с двухсторонней темной ламинацией. Снаружи они пока выглядят белыми из-за защитной пленки, которую снимут позже. В дальнейшем, если при эксплуатации поцарапается окно, этого не будет заметно, потому что профиль изготовлен из материала одного цвета, а не просто оклеен. При необходимости ламинацию можно будет изменить во время ремонта.

Увидеть и протестировать демонстрационный образец окна можно в офисе продаж компании «Рисан» на улице Мира, 44. Там же находится детализированный макет жилого комплекса. В квартале Svoboda внедрено множество новшеств для комфортной жизни, и о каждом из них менеджер готов рассказать подробно, запись на консультацию по номеру 51-51-51.

Реклама. Заказчик - ИП Кускова О. Ю.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте