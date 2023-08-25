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Холлы резиденции Holms отмечены дипломом

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Портал «Единый ресурс застройщиков» наградил дипломом за решения, повышающие потребительскую привлекательность, резиденцию Holms на Западной Поляне в Пензе.

Проект премиум-класса от «Рисана» отмечен за впечатляющую входную группу и лобби, которые будут доступны резидентам.

В огромном помещении с высоким потолком на первом этаже поставят рояль, чтобы жильцы проводили вечера с живой музыкой. Там же сделают зону для общения с мягкими креслами и собственный лобби-бар только для резидентов с их любимыми напитками. В помещении с баром, изящным интерьером и стильным декором будет приятно провести время наедине с собой или в дружеской компании.

Также на первом этаже дома предусмотрены отдельные помещения. Одно из них - для вечеринок. Это зал с панорамным видом в сад, мебелью и нейтральным дизайном, чтобы организовать свое мероприятие. Заказать кейтеринг, аниматора и декор - и день рождения ребенка можно отметить прямо в доме.

Все это поможет сделать представитель консьерж-сервиса. Он готов прийти на помощь резидентам в решении бытовых вопросов в любое время суток: организовать вечеринку, забронировать билеты или заказать клининг, чтобы возвращаться в идеально чистую квартиру.

Также на этом уровне будет фитнес-зал только для резидентов комплекса. Там будут установлены тренажеры на разные группы мышц, предусмотрена комната для массажа, раздевалка и душ. Можно организовать персональную тренировку с тренером или с другими резидентами провести групповое занятие и завершить его апельсиновым фрешем и общением в лобби-баре.

В резиденции Holms впервые в практике «Рисана» установят лифты мирового производителя с премиальной дизайнерской отделкой - парящим потолком, шпоном и полированной латунью. В доме предусмотрены парадный вход и сервисный - для погрузочных работ и обслуживающего персонала. Благодаря этому резиденты смогут наслаждаться преимуществами лобби даже в разгар ремонта в квартирах.

Под зданием находится подземный паркинг с местами не только для обычных автомобилей, но и для электрокаров - с зарядкой. Также выделена зона боксов для хранения спортивного инвентаря. Доступ на парковку открывается с помощью системы считывания автомобильного номера и по ключу резидента.

Планировки в доме могут удовлетворить самого взыскательного покупателя: площадь лотов - до 183 кв. м, а высота потолков - от 3 до 6,3 м.

Больше о Holms Residence расскажут на персональной консультации в отделе продаж неподалеку от строительной площадки на улице Мира, 44. Менеджер покажет детализированный макет, виды из окон и материал фасада. Чтобы назначить удобное время, следует позвонить по телефону 51-51-51.

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