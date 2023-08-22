Они существуют: квартиры от 2,9 до 33 млн рублей от компании «Рисан»

22.08.2023 | 15:53

Квартиры в широком ценовом диапазоне - от 2,9 до 33 млн рублей - представлены в ассортименте пензенской строительной группы «Рисан».

Коммерческий директор Ольга Кускова пояснила, что такое разнообразие позволяет клиенту удовлетворять свои запросы в рамках одной компании на разных этапах жизненного пути.

«Мало кто может похвастаться таким же многообразием проектов для жизни, как «Рисан». У нас только в активной стадии - 10 жилых комплексов, еще 7 завершены, 2 готовим к выводу на рынок в этом году. С 2002 года мы построили и сдали уже более 40 домов, и это число сейчас увеличивается стремительно. Мы вышли на рекордные объемы именно в последние 5-6 лет. Причем среди объектов «Рисана» есть и жилье стандарт-класса, и комфорт, и бизнес, и премиум!» - добавила она.

Ольга Кускова уточнила, что такое многообразие дает возможность выбирать проекты для жизни и инвестиций, а также комфортно переезжать с программой обмена, если возникла потребность в жилье классом выше.

«У нас за 20 лет работы сформировался целый пул жителей, которые выбирают только проекты от «Рисана». Они меняют квартиры в менее современных домах на более современные и переезжают или, например, инвестируют на этапе строительства в одни объекты, а потом продают их и вкладываются в новые. Поэтому программа обмена квартир у нас очень популярна, я рада, что мы делаем сервис для жителей комфортнее», - сказала она.

Говоря о ценах на квартиры, стоит отметить, что они зависят от проекта, а также этажа, площади и видовых характеристик. Например, за 2,9 млн рублей квартиры можно купить в квартале «Кантри» в Тепличном. Там сейчас в продаже 5 строящихся домов, они будут сдаваться в 1 этап.

Цены от 3,1 млн рублей - в новом проекте «Рисана» в Ближнем Арбекове («Соседи» на Минской). Это всего один дом с собственным закрытым и охраняемым двором, подземным паркингом, колясочными и велосипедными.

Кроме того, выбор квартир стоимостью до 4 млн рублей есть в разных строениях квартала Norwood на ГПЗ-24. Они находятся уже в высокой степени готовности. У каждого дома - свой закрытый двор, а на территории - общий прогулочный бульвар и площадь для ярких событий.

В этом бюджете также можно рассмотреть жилплощадь в квартале Lake Town на берегу пруда в Дальнем Арбекове.

Квартиры в квартале бизнес-класса Svoboda в самом центре города и в резиденции Holms у леса на Западной Поляне обойдутся дороже, однако район, наполнение дома и сервисы того стоят - это доказывает интерес покупателей.

Узнать больше о жилых комплексах СГ «Рисан» можно на сайте risan-penza.ru и по телефону 51-51-51.

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