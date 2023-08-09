«Рисан» показал, как строит школу в Бессоновке

09.08.2023 | 11:37

Строительная группа «Рисан» продолжает возводить в Бессоновке школу на 550 учеников.

Одновременно идет строительство самого здания - устройство железобетонного каркаса, плит перекрытия и обратная засыпка котлована, а также работы на территории, например монтаж водоотводных лотков в универсальной спортивной зоне. На видео можно посмотреть актуальные кадры со строительной площадки.

Новая современная школа будет сдана точно в срок - летом следующего года. Уже в 2024-м она примет в свои стены учеников.

Школа будет переменной этажности - от одного до трех этажей. Предусмотрено фасадное остекление, витражи и элементы вентилируемого фасада. Здание будет преимущественно белого цвета, с элементами светло-серого и песочного оттенков.

Перед входом расположится площадка для мероприятий. На территории - футбольное поле с искусственным покрытием, игровые площадки, тренажеры для занятий спортом и сдачи комплекса «Готов к труду и обороне», хоккейная коробка.

Внутри будут столовая и пищеблок, актовый зал, рассчитанный на пребывание 300 человек одновременно, два спортзала - на 50 и 25 человек, тренажерный зал.

В новой бессоновской школе оборудуют кабинеты для точных и гуманитарных наук, производства, в том числе мастерские, кабинет информатики, практикума физики. В классах предусмотрена возможность интерактивной формы обучения с использованием компьютерных программ. Для начального образования сделают учебные классы, спальные-игровые, кабинет психолога и сенсорную комнату.

Кабинет кружковой работы, библиотека, медиатека, актовый и хореографический зал, а также кабинет музыки расположатся на удалении, чтобы громкие звуки не отвлекали школьников от учебы. Также в школе разместятся кабинет врача, процедурная и прививочная.

«Рисан» обладает большим опытом строительства социальных объектов для детей. Например, строительная группа капитально отремонтировала первый корпус 29-го лицея в Пензе. Также девелопер построил два детских сада рядом со своими жилыми комплексами - в Тепличном и Арбекове, возводит сад в квартале Upgrade на берегу пруда у 6-й горбольницы. Его планируют ввести в эксплуатацию летом этого года.

Узнать больше о жилых комплексах строительной группы «Рисан» можно на сайте компании risan-penza.ru.

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