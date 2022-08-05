Изнутри и снаружи: «Рисан» каждый месяц делится кадрами со строек

05.08.2022 | 12:39

При покупке квартиры в строящемся доме всегда есть некоторая неопределенность, ведь квартира в тот момент может еще физически даже не существовать.

В строительной группе «Рисан» с пониманием относятся к этому и ежемесячно публикуют отчеты в отдельном телеграм-канале по каждому проекту. Особенно ценно, что во всех отчетах есть полноценный фоторепортаж и можно виртуально заглянуть на стройплощадку, ведь пока дом не введен в эксплуатацию, вход посторонним туда запрещен.

Каждый отчет сопровождается актуальной процентной готовностью и описанием. Например, будущие жители квартала «Зеландия» в курсе, что все процессы, как и ранее, идут по графику.

В первом строении почти закончили остекление, утепление и монтаж фасада, осталось совсем немного. Второе не отстает, остекление выполнено уже на 85%. В третьем доделывают кладку кирпичных стен последних этажей. В четвертом производится кладка наружных стен и перегородок.

Более того, «Рисан» регулярно публикует аэросъемки своих строящихся объектов. Видеосъемка с высоты дает представление о масштабе и по-настоящему окрыляет. Убедиться в этом можно на примере свежего видеосюжета о той же «Зеландии».

Этот жилой комплекс возвышается между дворцом спорта «Буртасы» и универсамом № 175. На проспект Строителей у жителей будет отдельный выезд.

Дома квартала ориентированы на четыре стороны, благодаря чему квартиру можно выбрать с видом на город или на лес, с солнечной или теневой стороны - как больше нравится.

Четыре строения образуют приватный закрытый двор без машин, защищенный от ветра и шума. Внутренняя часть квартала тихая и спокойная: здесь игровые зоны для самых маленьких, места для отдыха взрослых и для работы на свежем воздухе.

За периметр квартала вынесено play-пространство со спортивным ядром и местом для игр детей постарше. Они разнесены в разные стороны, чтобы старшие и младшие жители не мешали друг другу. А по центру - переходная зона с яблоневым мини-садом, теннисным столом, гамаками и качелями для взрослых.

На периферии двора шумные развлечения не помешают людям в квартирах. Можно устраивать вечерние товарищеские матчи и поддерживать своих соседей на спортивном поле. Рядом с ним - зона для воркаута, а по всему периметру play-пространства - дорожка для бега с мягким покрытием.

Узнать больше о «Зеландии», ипотеке и беспроцентной рассрочке можно по номеру 51-51-51.