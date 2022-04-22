Пензенский парк внесли в федеральный реестр лучших практик

22.04.2022 | 10:51

Парк «Союз» в Пензе, который создала строительная группа «Рисан», внесен в федеральный реестр лучших практик, реализованных в 2021 году в субъектах Российской Федерации.

Соответствующий приказ подписал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Парк «Союз» отмечен в номинации «Благоустройство парка, лесопарка, сада или иной озелененной территории общего пользования как места отдыха, занятий физкультурой и спортом и общения с природой».

Это единственный пензенский проект, включенный в реестр этим приказом. Всего в него вошли около 120 объектов из разных регионов страны.

Парк «Союз» раскинулся по обеим сторонам улицы Попова в районе дома № 30. На одной стороне - веревочный парк, спортивная площадка и детский городок из натуральных материалов, туалет, а на другой - прогулочная зона, перголы, качели для взрослых и места для тихого отдыха.

Кстати, этот веревочный парк - самый крупный в Поволжье. Он включает пять маршрутов протяженностью почти 900 метров. В названиях трасс тайпарка использовалась космическая тематика: «Гагарин», «Ракета», «Белка и Стрелка», - поскольку в 2021 году отмечалось 60 лет со дня первого полета человека в космос.

На благоустройство парка компания «Рисан» направила около 52 млн рублей. Оно выполнено в стиле 1960-х, чтобы подчеркнуть связь прошлого и настоящего, традиций и современности, старожилов и новоселов микрорайона.

Напомним, парк «Союз» появился на Западной Поляне рядом с тремя жилыми комплексами от «Рисана» - «Фаворитом», «Олимпом» и Кварталом Kontinent - летом прошлого года. Первые два ЖК полностью возведены в прошлом году, а третий еще в процессе строительства.

Это новейший квартал бизнес-класса в портфеле компании - современный, продуманный и интересный. Проект стал победителем премии «ТОП ЖК-2022» в Пензенской области по версии Единого ресурса застройщиков.

В квартале еще не сдано ни одного дома, а квартиры при этом остались только в последней очереди строительства. В продаже менее 10% квартир от общего числа в проекте, но есть планировки разной площади. Узнать больше можно на сайте risan-kontinent.ru.